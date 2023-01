Video: Chlapca zasiahol blesk, tragédiu zachytila kamera

Chlapec bol počas búrky na pláži Warilla v Shellharbour južne od Wollongongu.

Video ukazuje, ako chlapec kráčal do vody so svojimi rodičmi a mladším bratom. O chvíľu neskôr udrie blesk.

K incidentu došlo krátko po tom, čo pre región vydali úrady výstrahu pred silnými búrkami, obrovským krupobitím, ničivým vetrom a silnými dažďami. Zdalo sa, že k búrka je ešte ďaleko, povedal svedok udalosti Simon Young pre 9News. Keď si rodina uvedomila, čo sa stalo, okamžite sa prihnali k chlapcovi.

