Kollár: Pre mňa je Hlas príčetná politická strana

Povedal to v diskusii RTVS O 5 minút 12. Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini si vie predstaviť podporu návrhu. Kritizoval však, že táto vláda sa udrží do septembra a každú ďalšiu by zaviazala konaním volieb do pol roka.

Kollár to avizuje cez pozmeňujúci návrh k novele Ústavy SR, ktorú do parlamentu predložili poslanci Sme rodina. Zároveň sa vyjadril k povolebným spoluprácam. "S každou normálnou politickou stranou budeme rokovať, pre mňa je Hlas príčetná politická strana," odpovedal Kollár na otázku, či si vie predstaviť koalíciu s Hlasom-SD a Smerom-SD. Pellegrini si vie predstaviť budúcu koaličnú spoluprácu s Kollárom.

Šéf parlamentu zopakoval, že podporuje májový aj júnový termín volieb, no dohoda bývalých koaličných strán je na 30. septembri. S tým nesúhlasí Hlas-SD. "Pre riadenie Slovenska, prípravu rozpočtu, prevzatie moci, vykreovanie vlády je september absolútne nevhodný," povedal Pellegrini. Nerozumie postoju SaS, chce sa ešte do utorkového (31. 1.) hlasovania stretnúť so šéfom SaS Richardom Sulíkom.

Pellegrini nesúhlasí s tým, že ak neprejde septembrový termín volieb, bude úradnícka vláda, pretože môžu každý mesiac prichádzať návrhy na skrátenie volebného obdobia. "Prezidentka môže vymenovať úradnícku vládu a my ju o tri mesiace pošleme do minulosti, lebo vypíšeme voľby na máj alebo na jún bez akýchkoľvek problémov," povedal. Tento plán by mu podľa Kollára nevyšiel.

Hlas-SD ešte nemá oficiálneho kandidáta na prezidenta. Stranícki kandidáti nemajú podľa Pellegriniho veľké šance. "Bolo by dobré postaviť do prezidentských volieb osobnosti, nie konkrétnych aktívnych politikov," povedal.

Kollár zopakoval, že Sme rodina nepostaví vlastného kandidáta. Súhlasí s tým, že vyhrať voľby môže občiansky kandidát. Obaja nevylúčili, že podporia rovnakého kandidáta. Kollár si myslí, že verejní funkcionári na najvyšších postoch v prokuratúre, polícii či na Najvyššom kontrolnom úrade SR by nemali kandidovať na hlavu štátu. Podľa Kollára sa hovorí o návrhu, ktorý by zakázal kandidovať na prezidenta ešte štyri roky po skončení v takejto verejnej funkcii. Pellegrini si myslí, že Maroš Žilinka je dobrým generálnym prokurátorom a ak sa niekomu vo funkcii darí, mal by tam ostať.

Pellegriniho prekvapil osobný príchod prezidentky SR Zuzany Čaputovej do volebného štábu zvoleného českého prezidenta Petra Pavla. Vníma to ako niečo navyše a myslí si, že jej partnerom je ešte stále dosluhujúci prezident ČR Miloš Zeman. Kollár to vníma ako vyjadrenie osobnej podpory, prezidentke to nevyčíta.

Kollár zároveň avizoval, že ak by sa prijala zmena a mohol by parlamentné voľby vyhlásiť skôr, urobí to tak, aby mal každý právo si ešte včas zmeniť napríklad názov strany.