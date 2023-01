Prečo spia psy s otvorenými očami? Takto odhalíte, či má záchvat alebo sníva

Nie je nič nezvyčajné zistiť, že váš pes spí s otvorenými očami. Psy celkovo robia v spánku zvláštne veci vrátane behania.

Niektoré psy spia s jedným alebo aj oboma očami pootvorenými, občas počas snovej fázy spánku žmurkajú. Majú však aj jedinečnú schopnosť - spať s úplne otvorenými očami, akoby bdeli. Túto schopnosť majú aj iné živočíchy, vrátane králikov, delfínov, hadov a mnohých vtákov.

U niektorých psov je to však len otázka anatómie. Plemená s výraznými očami ako francúzsky buldog a mopslíci môžu niekedy spať s polootvorenými očami, pretože ich viečka sa pri relaxe úplne nezatvárajú.

Psy majú ostrejšie videnie ako väčšina ľudí. Niektoré sú však ako ľudia a nemajú veľmi dobrý zrak. Na rozdiel od ľudí však majú aj tretie viečko.

Ide o ďalšiu membránu, pričom jej úlohou je udržiavať oči vlhké a zbavovať oči nečistôt a prachu. Tretie očné viečko psa je schopné žmurkať len vtedy, keď sú oči zatvorené, keď sa otvoria, stiahne sa. Keď pes spí s otvorenými očami, obvykle vidíte jeho tretie viečko.

Pes môže spať s otvorenými očami z viacerých dôvodov:

Sníva

Aj psy môžu zažívať REM fázu spánku, ktorá je známa aj rýchlym pohybom očí. V tejto fáze pes prežíva intenzívne sny. Môže mať nielen otvorené oči, ale zároveň môžete pozorovať trhavé pohyby, zvuky či hýbanie nohami ako pri behu.

Je po operácii

Je celkom normálne, keď pes spí s otvorenými očami po operácii. AK dostal sedáciu alebo anestetikum, mali by ste ho dôsledne pozorovať a v prípade potreby kontaktovať veterinára.

Má vyšší vek

Staršie psy tiež zvyknú spať s otvorenými očami. Dôvodom môže byť zmena polohy očnej gule, ak má s vyšším vekom menej telesného tuku. Je to obvyklé aj vtedy, keď je slepý alebo má problémy so zrakom súvisiace s vekom.

Má zdravotné problémy

Keď je pes chorý, môže sa zdať, že spí s otvorenými očami. Často je však slabý, dehydrovaný alebo anemický, pričom môže byť taký letargický, že sa takmer nehýbe. Hoci sa môže zdať, že spí, v skutočnosti to môže byť oveľa vážnejšie.

Má záchvat

Záchvat si ľahko môžete pomýliť so snívaním, no vyzerá inak. Pri záchvate je pes napätý, často mu puká čeľusť. Môže stonať, vyť alebo vydávať zvuky úzkosti. Ako zistiť, či ide o sen alebo záchvat? Najrýchlejšie to odhalíte, ak zavoláte jeho meno. Ak sníva, prebudí sa a príde k vám, no pri záchvate nebude schopný vstať.