Česku hrozí strata michelinských hviezd. Takúto sumu chce Michelin od štátu

Po novom totiž jednotlivé krajiny musia spoločnosti Michelin platiť vysoký poplatok. Informoval o tom portál Seznam Zprávy.

Svoje miesto v zozname michelinských miest by tak stratila Praha, kde sa nachádzajú dve takéto reštaurácie. Spoločnosť Michelin totiž v strednej a vo východnej Európe plánuje uzatvoriť zmluvy so štátnymi agentúrami, ktoré by pomohli sprievodcu financovať. Agentúry by tak museli platiť poplatok, konkrétne 10 miliónov Kč (419.710 eur) za tri roky. V Česku by to bola agentúra CzechTourism. Definitívne rozhodnutie, či štát túto sumu zaplatí, však závisí od ministerstva pre miestny rozvoj.

"Je v záujme organizácií, aby sprievodca v Česku zostal. My ako agentúra sa, samozrejme, zasadzujeme o to, aby sme podporili gastronómiu, nič ďalšie však v tejto chvíli povedať nemôžem," uviedol riaditeľ agentúry CzechTourism Jan Herget. Podľa portálu iDNES.cz zmluvy už podpísala väčšina krajín, ako sú napríklad Maďarsko alebo Slovinsko, ČR však stále váha.

Česko má aktuálne dve reštaurácie s jednou michelinskou hviezdou, a to Field a La Degustation Bohême Bourgeoise. Okrem toho ešte päť podnikov s ocenením Bib Gourmand. Sprievodca v Prahe odporúča ďalších 20 podnikov, mimo mesta Praha sa však zatiaľ nerozšíril. Za rok 2022 Michelin odporúčanie pre Česko ešte nevydal, keďže aj tento ročník by bol podmienený poplatkom.

"Poplatok za sprievodcu stavia krajiny, ktoré majú záujem o figurovanie v publikácii, do novej situácie," povedal Petr Waleczko, zástupca vedúceho komunikácie a PR manažér kabinetu ministra pre miestny rozvoj. Ako dodal, niektoré štáty v strednej a vo východnej Európe sa ho rozhodli zaplatiť, iné nie. Ministerstvo pre miestny rozvoj situáciu zatiaľ vyhodnocuje a poplatok bude konzultovať s ďalšími rezortmi.