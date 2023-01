Pokračovanie vlády až do septembra je neprijateľné, vyhlásil Takáč

Vyhlásil to poslanec Richard Takáč (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Smer-SD trvá na termíne volieb 27. mája. Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) potvrdil, že bývalé koaličné strany sa dohodli na septembrovom termíne volieb. Ten si podľa neho vyžaduje mobilizáciu demokratov.

Budaj si myslí, že je potrebné zrealizovať nevyhnutné reformy. "Občania musia dostať moderný štát a nie klientelistickú polomafiu, ktorá ovládne ešte aj prokuratúru a súdy," zdôraznil. Poukázal, že do politickej krízy sa dostali tesne po druhom výročí vlády, čo je podľa neho skoro. Čas do septembra chce Budaj využiť na ochranu životného prostredia.

Dôvodom septembrového termínu je podľa Takáča získanie času, aby vládna koalícia pozatvárala opozičných predstaviteľov. Zároveň skritizoval koalíciu, ktorá podľa neho schvaľuje veci na poslednú chvíľu, teda "minútu po dvanástej". To podľa neho robila aj v minulosti, napríklad pri dohodách so zdravotníkmi. Doplnil, že z ich strany neprebehli žiadne rokovania s koalíciou o skoršom termíne.

Na zmenu volebného systému treba podľa Budaja pokojnejšie roky, nie vojnové. Odmietol vyjadrenia Igora Matoviča (OĽANO), že by Smer-SD rokoval s nejakou politickou stranou o zmene volebného systému. Smer-SD si podľa neho myslí, že by to muselo byť na základe konsenzu všetkých politických strán.

Budaj nechcel komentovať politický projekt Mikuláša Dzurindu. "My dodržiavame štandardnú politickú kultúru, nič nebudeme odkazovať cez médiá," povedal. "Spektrum pravice a terajších koaličných strán je asi vo veľmi katastrofálnom stave, keď dokázali vzkriesiť Mikuláša Dzurindu," vyhlásil Takáč. Smer-SD pôjde do nasledujúcich volieb samostatne, Takáč odmietol, že by išli s mimoparlamentnou SNS. Avizované stretnutie predstaviteľov politických demokratických síl bude podľa Budaja neskôr ako 1. februára.