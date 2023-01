Ako znížiť riziko demencie? Túto aktivitu stačí robiť 30 minút denne

Demencia má v závislosti od typu predovšetkým vplyv na pamäť a správanie, čo komplikuje každodenný život nielen pacientovi, ale aj jeho blízkym. Zatiaľ síce neexistuje žiadny liek na toto ochorenie, no aj tu hrá dôležitú úlohu prevencia. Znížiť riziko môže aj jednoduchá zmena v návykoch.

Podľa novej štúdie publikovanej v Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association by riziko demencie alebo mierneho kognitívneho poškodenia mohlo výrazne znížiť každodenné cvičenie.

Štúdia, ktorej hlavnou autorkou je Andrea LaCroix, profesorka z Kalifornskej univerzity, skúmala viac ako 1200 žien a zistila, že navyše 30 minút chôdze denne môže znížiť riziko demence až o 21 %. U žien, ktoré viac kráčajú a denne sa venujú stredne intenzívnej až intenzívnej fyzickej aktivite, je menej pravdepodobné, že sa u nich rozvinie demencia.

Vedci zrejme našli spôsob, ako odhaliť Alzheimera 10 rokov pred prvými príznakmi Prečítajte si ešte:

Tím z Kalifornskej univerzity v San Diegu uviedol, že každých ďalších 31 minút miernej až intenzívnej fyzickej aktivity denne sa spája s o 21 % nižším rizikom u žien vo veku 65 a viac rokov.

Prevencia je dôležitá

Podľa hlavnej autorky je nevyhnutnosťou prevencia. Keďže demencia sa začína rozvíjať 20 alebo viac rokov pred symptómami, včasná intervencia je dôležitá. Akonáhle je demencia diagnostikovaná, je veľmi náročné ju spomaliť. Na toto ochorenie neexistuje žiadny liek

Podľa profesorky LaCroix je fyzická aktivita jedným z troch najsľubnejších spôsobov na zníženie rizika demencie aj Alzheimerovej choroby. Výskumný tím dúfa, že práve táto štúdia zdôrazní dôležitosť každodennej fyzickej aktivity u starších ľudí.

V rámci výskumu im údaje poskytlo 1 277 žien, ktoré boli súčasťou dvoch doplnkových štúdií Women's Health Initiative (WHI). Aby vedci získali presné merania fyzickej aktivity a sedenia, účastníčky počas svojich bežných denných aktivít mali na sebe akcelerometer.

Tie odhalili, že ženy spravili denne priemerne 3216, 276 minút sa venovali ľahkým fyzickým aktivitám, 45,5 minúty strednej až intenzívnej fyzickej aktivite a 10,5 hodiny sedeniu. Pod ľahkou fyzickou aktivitou si môžete predstaviť domáce práce, záhradníctvo alebo prechádzky. Stredná až intenzívna fyzická aktivita predstavovala rýchlu chôdzu.

Štúdia tiež ukázala, že vyššie množstvo sedenia a dlhodobé sedenie nebolo spojené s vyšším rizikom mierneho kognitívneho poškodenia alebo demencie.

Medzi bežné skoré príznaky demencie patrí: