Video: Chlapec sa počas hry ukryl v kontajneri. O pár dni neskôr sa ocitol v inej krajine

Každý, kto niekedy hral schovávačku, vie, že základom je nájsť skutočne dobrý úkryt. Tak to zrejme poňal aj tento chlapec a schoval sa v prázdnom prepravnom kontajneri. Jeho skrýša bola očividne dosť dobrá, nikto ho nemohol nájsť až šesť dní.

Chlapec sa dostal dovnútra prázdneho kontajnera a zavrel sa. Bohužiaľ, kontajner však bol odoslaný na šesťdňovú cestu do Malajzie. Samozrejme s chlapcom vnútri. Fahim, bol šokovaný, keď sa ocitol v malajzijskom prístave Port Klang a spolu s ním aj personál.

Kontajner opustil Bangladéš 11. januára a do Malajzie dorazil až 17. januára, pričom Fahim v ňom bola uväznený celý čas bez jedla. Cestou kričal o pomoc, čo ho vlastne zachránilo.

Člen personálu v prístave počul zvuky klepania vychádzajúce z jedného z kontajnerov. To prinútilo viaceré vládne agentúry vrátane námornej polície, malajzijského imigračného oddelenia a okresného zdravotného oddelenia Klang, aby zásielku prišli skontrolovať.

Na záberoch, ktoré obleteli internet, vidieť ako personál otvára kontajner a objavuje sa tínedžer. Chlepec nerozumel miestnemu jazyku, bol slabý a vyčerpaný z cesty.

Úrady predpokladali, že Fahim sa stal obeťou obchodovania s bielym mäsom, avšak pri vyšetrovaní nenašli žiadne dôkazy, ktoré by to mohli potvrdiť. „Nespájame to s obchodovaním s ľuďmi, pretože prvotné vyšetrovanie zistilo, že vošiel do kontajnera, zaspal a bol prevezený do Malajzie,” povedal minister vnútra Datuk Seri Saifuddin Nasution

Chlapec mal pri objavení horúčku a bol prevezený na lekárske vyšetrenie do nemocnice Tengku Ampuan Rahimah a údajne je v stabilizovanom stave. V súčasnosti prebieha proces repatriácie.