Opitý vodič z Lendaku narazil do kopy snehu a auta

"Obvinený muž v stredu (25. 1.) krátko pred 21.00 h viedol v obci Lendak osobné auto Renault Megan. Pri jednom z rodinných domov prešiel s vozidlom do protismeru, kde narazil do snehu. V jazde v protismere pokračoval chvíľu ďalej, avšak narazil do zadnej časti osobného auta Suzuki SX4, zaparkovaného pri inom rodinnom dome. Toto vozidlo sa následkom nárazu posunulo vpred a narazilo do zamrznutej kopy snehu," uviedol Džobanik s tým, že pri nehode sa nikto nezranil.

Privolaní policajti vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol, kde mu bol nameraný pozitívny výsledok s hodnotou 1,79 promile. Policajti vodiča zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Celkové škody boli predbežne vyčíslené na 2500 eur.