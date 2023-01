Expertka Zárubová: Pavel je emočne úsporný, Babiš prekvapil zbožnými gestami

Generál Petr Pavel je emočne a mimicky úsporný, napriek tomu sú jeho emócie čitateľné. Expremiér Andrej Babiš je skúsený rečník a dokáže zrkadliť dav, čím si získava ľudí. V rozhovore so spravodajkyňou TASR zhodnotila vystupovanie oboch kandidátov odborníčka na neverbálnu komunikáciu profesorka Noemi Zárubová z Akadémie múzických umení v Prahe.

"Je to, ako keby sme porovnávali severský typ ľudí a temperamentných južanov," komentovala Zárubová rozdielnosť štýlu komunikácie Pavla a Babiša. "Pavel je človek, ktorý má minimálnu mimickú a emocionálnu škálu, ktorú dáva najavo, je úsporný. Ale keď sa naňho pozeráte, všetky emócie sú čitateľné," opísala vystupovanie vojenského generála vo výslužbe.

Z jeho komunikácie je podľa nej zjavné, že bol vojakom.

"Ako rovno stojí, gestikuluje, aký je úsporný, má rovný pohľad, ako sa pozerá," vymenovala Pavlove črty pedagogička. "Jednoducho je tam ten vojenský charakter. To sa nevymaže. Keď sa niečo naučíte v 14 rokoch, tak v 61 rokoch nemôžete byť uvoľnený Don Juan," povedala Zárubová. Mnohí ľudia jeho pokojnú silu podľa nej vnímajú ako niečo, čo v tejto dobe potrebujú.

Naopak, bývalý český premiér je vo svojom vystupovaní temperamentný, má výrazné gestá aj mimiku. Jeho komunikácia ľudí oslovuje, preto by sa podľa odborníčky nemala podceňovať. "Dokáže zrkadliť dav. Je to skúsený rečník, manipulátor, vyjednávač. Všetky tie úspechy, ktoré sú za ním, nespadli z neba. To je výsledok jeho práce a jeho komunikačných schopností," myslí si Zárubová. "Keď je medzi ľuďmi, je vrúcny a kontaktný," dodala.

Typické pre Babiša je, že keď sa dostane pod tlak, začne zvyšovať hlas a miestami hovorí slovenské slová či koncovky slov. "Keď je človek pod stresom, z podvedomia sa mu naraz vynorí to, čo mu je najviac vlastné," vysvetlila pedagogička s tým, že v prípade českého expremiéra je to materinská reč. "Je to jeho zvláštnosť. Prišiel na to, že to ľuďom neprekáža a berú to ako jeho autentický rys," povedala odborníčka.

Zárubová podotkla, že v poslednom čase svoje gestá trochu zmenil. "Gestikuloval zbožnými zopätými rukami, čo predtým nerobieval," upozornila pedagogička. Pripomenula, že expremiér pri sebe v posledných dňoch nosil sošku Pražského Jezuliatka, ktorú vždy ochotne ukázal. "Čiže on na to nie je sám, má oporu hore – to nám jasne naznačil," uviedla.

Emócie sú v neverbálnej komunikácii podľa odborníčky dôležité. Nie však tie, ktoré človek ukazuje, ale ktoré vzbudzuje. "Často vidíme na javisku herca, ktorý sa správa napríklad ako Petr Pavel, a javisko je emočne takzvane chladné, ale hľadisko je dojaté," dodala Zárubová.

V druhom kole prezidentských volieb v ČR sa hlasuje v piatok od 14.00 do 22.00 h a potom v sobotu od 8.00 do 14.00 h. Prieskumy volebných preferencií publikované pred druhým kolom volieb favorizujú Petra Pavla pred Andrejom Babišom.