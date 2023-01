Heger: Termín volieb je v rukách poslancov, pre mňa je to irelevantné

Heger hovorí, že rozhodnutie je plne v kompetencii poslancov Národnej rady (NR) SR. Ich rozhodnutiu sa prispôsobí, sám preferenciu nemá. Povedal to vo štvrtok v diskusnej relácii TV Joj Na hrane.

"Treba povedať, že je to na rozhodnutí poslancov, oni majú kompetenciu rozhodnúť, kedy predčasné voľby budú. Je to v rukách poslancov. Pre mňa je to irelevantné, ja sa prispôsobím," skonštatoval Heger.

Podľa vlastných slov sám preferenciu pri termíne nemá. Ak poslanci rozhodnú o júnovom termíne, budú predčasné voľby v júni, ak o septembrovom, budú v septembri, pokračoval. Dodal, že rozhodnutie poslancov bude rešpektovať. Hoci je v tomto smere viac návrhov, ako reálny vidí 30. september.

Na margo hlasovania o termíne predčasných volieb, ktoré sa má uskutočniť v utorok (31. 1.), poznamenal, že je to plne v kompetencii predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina). Ukončenie volebného obdobia predčasnými voľbami však Heger považuje za "facku občanom", ktorí ich volili v nádeji štvorročného funkčného obdobia.

O ďalšej politickej budúcnosti sa zatiaľ dočasne poverený premiér vyjadrovať nechce, vyjadrí sa k tomu, keď príde čas. Zopakoval, že najvyššou prioritou pre neho na najbližšie obdobie je implementácia pomoci v čase energetickej krízy a reformy. Ubezpečil, že vláda žiadne prázdniny mať nebude. Odkázal, že sa nevzdáva. Podľa vlastných slov si nemyslí, že by bol slabým premiérom. Tým by podľa neho bol, keby sa vzdal.

Na margo situácie v ambulantnom sektore povedal, že verí, že k dohode príde a v piatok (27. 1.) oznámia, že problém je vyriešený. Suma finančnej pomoci sa podľa neho finalizuje, presné číslo povedať nechce. Na otázku, či má dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) naďalej jeho dôveru, uviedol, že ak sa so situáciu popasuje a zvládne to, môže pokračovať.