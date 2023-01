Čaputová: Medzinárodné spoločenstvo dokáže byť silné, ak koná jednotne

Ukázali to aj udalosti posledného roku. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po stretnutí so zástupcami 90 krajín a medzinárodných organizácií, ktoré pôsobia alebo sú akreditované na Slovensku.

"Naše každoročné stretnutie je užitočnou príležitosťou poďakovať sa za doterajšie spoločné aktivity, pretože tie už viedli k množstvu úspešných iniciatív, bilaterálnych návštev a projektov," skonštatovala. Stretnutie označila tiež za príležitosť na diskusiu o ďalšej spolupráci.