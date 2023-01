Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach so SR do 5. februára

Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom do 5. februára. Oznámilo to vo štvrtok rakúske ministerstvo vnútra, informuje agentúra APA.

"Predĺženie selektívnych kontrol na hraniciach so Slovenskom v súlade s postupom Česka je nevyhnutné, aby sme aktívne obmedzili pole pôsobnosti prevádzačskej mafie a zabránili premiestneniu prevádzačských trás," povedal rakúsky minister vnútra Gerhard Karner. Rakúsko zaviedlo kontroly na hraniciach so Slovenskom koncom septembra 2022. Odvtedy zadržalo 23 prevádzačov. Česká vláda rozhodla o predĺžení náhodných kontrol na hraniciach so Slovenskom v stredu. Na hraniciach majú ostať už iba českí policajti – colníci a vojaci sa majú stiahnuť.