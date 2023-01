Debatu o termíne predčasných volieb ukončili, hlasovať sa má v utorok

Určí sa ním termín predčasných parlamentných volieb. Návrh uznesenia hovorí o 30. septembri, na čom sa dohodli strany bývalej koalície.

Podpredseda NR SR Gábor Grendel (OĽANO) zároveň ukončil 78. schôdzu. V piatok (27. 1.) už poslanci nebudú rokovať. Hlasovať o uznesení budú podľa dohody v utorok (31. 1.) o 17.00 h v rámci ďalšej riadnej schôdze. Na schválenie uznesenia treba 90 hlasov.

V rámci diskusie odkázal šéf ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO) opozícii, aby zabudla na termín predčasných volieb v máji alebo júni. Pripomenul, že september je výsledkom kompromisu strán bývalej koalície, keďže niektorí spočiatku odmietali aj predčasné voľby. Ak by nebol kompromis na septembri, nepodarilo by sa podľa neho schváliť zmenu Ústavy SR. Dodal, že jemu osobne by úradnícka vláda neprekážala.

Počas dňa pribudli k uzneseniu pozmeňujúce návrhy. Smer-SD chce voľby 27. mája, Hlas-SD ich žiada na 24. júna. Sme rodina opakovane deklaruje, že podporí aj tieto termíny. Boris Susko (Smer-SD) zároveň prišiel s návrhom, ktorý sa týka napríklad kontrolnej činnosti parlamentu vo vzťahu k dočasne poverenej vláde.