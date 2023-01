Prečo počas moru nosili lekári masky s dlhým zobákom?

Mor bol kedysi najobávanejšou chorobou na svete, ktorá bola schopná vyhubiť stovky miliónov ľudí a sužovať svoje obete s bolestivo opuchnutými lymfatickými uzlinami, sčernenou kožou a ďalšími hroznými príznakmi. V Európe v 17. storočí lekári, ktorí sa venovali obetiam moru, nosili kostým, ktorý odvtedy nadobudol zlovestný nádych: zahaľovali sa od hlavy po päty a nosili masku s dlhým zobákom podobným vtákom.

Mestá zachvátené touto chorobou si vtedy najali morových lekárov, ktorí praktizovali to, čo sa považovalo za medicínu, na bohatých aj chudobných obyvateľoch. Títo lekári predpisovali niečo, o čom sa verilo, že sú to ochranné zmesi a antidotá proti moru, boli svedkami pri zapisovaní testamentov a vykonávali pitvy – a niektorí tak robili v maskách so zobákom.

Masky vymyslel Charles de Lorme

Kostým pripisujú doktorovi menom Charles de Lorme, ktorý liečil kráľovskú rodinu v 17. storočí. Bolo to oblečenie, ktoré zahŕňalo kabát pokrytý voňavým voskom, nohavice spojené s čižmami, zastrčenú košeľu a klobúk a rukavice vyrobené z kozej kože. Moroví lekári nosili aj tyč, ktorá im umožňovala strkať do nakazených alebo ich od seba odstrčiť.

Ich výstroj na hlave bola obzvlášť nezvyčajná. Moroví lekári nosili okuliare a masku s nosom dlhým 15 cm v tvare zobáka. Bol naplnený parfumom a mal len dva otvory - na každej strane pri nozdrách. Lekári teda dýchali byliny uzavreté v zobáku.

Hoci moroví lekári v celej Európe nosili tieto oblečenie, vzhľad bol v Taliansku taký ikonický, že sa stal základom talianskych commedia dell’arte a karnevalových osláv a dodnes je obľúbeným kostýmom. Bol ale určený aj na ochranu lekára pred miazmou. V časoch, keď nepoznali vedu o choroboplodných zárodkov, lekári verili, že mor sa šíri otráveným vzduchom, miazmou. Predpokladalo sa, že sladké a štipľavé vône sú schopné dezinfikovať oblasti zasiahnuté morom.

Moroví lekári naplnili svoje masky theriakom – zlúčeninou z viac ako 55 bylín a ďalších zložiek, ako je prášok z mäsa vretenice, škorica, myrha a med. De Lorme si myslel, že tvar zobáka v maske poskytne vzduchu dostatok času na to, aby bol presýtený ochrannými bylinami predtým, ako zasiahne nozdry a pľúca lekárov.

Mýlil sa. V skutočnosti mor spôsobujú baktérie Yersinia pestis, ktoré sa môžu preniesť zo zvierat na ľudí, uhryznutím blchami, kontaktom s kontaminovanou tekutinou alebo tkanivom a vdýchnutím infekčných kvapôčok od kýchajúcich alebo kašľajúcich ľudí s pľúcnym morom. Moroví lekári boli síce ľahko rozpoznateľní, no ich kostýmy ani praktiky neposkytovali skutočnú ochranu pred chorobou.