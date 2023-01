Fico navrhol voľby 27. mája, nevidí dôvod na septembrový termín

Fico poukázal na to, že vláda ešte koncom decembra stratila dôveru v parlamente, je len dočasne poverená výkonom funkcie a nemôže vládnuť až do jesene.

"Neexistujú žiadne dôvody na termín volieb 30. septembra," vyhlásil Fico s tým, že na krízové situácie treba reagovať rýchlym vyhlásením predčasných volieb. "Musím oznámiť, že my tento termín nepovažujeme za akceptovateľný a podávame pozmeňujúci návrh na termín konania predčasných parlamentných volieb 27. mája 2023," uviedol Fico s tým, že už júnový termín bol veľký kompromis a september je nezmysel.

Šéf Smeru-SD tvrdí, že vláda dostala krajinu do rozvratu a nie je preto možné, aby žiadala o mandát až do 30. septembra s tým, že "ešte oznamuje opozícii, že to potrebuje na to, aby ju pozatvárala". Dodal, že súčasný kabinet je len dočasne poverený. Opozícia tak podľa neho už nemá ani možnosť využiť v parlamente právo podať návrh na vyslovenie nedôvery vláde, keďže jej už vyslovená bola.

Hovorí o vysokej miere neprofesionality vládnej koalície. Tvrdí, že Slovensku prepadne množstvo financií z eurofondov pre nedostatočné čerpanie, poukázal pritom aj na aktuálnu energetickú krízu a verejný dlh. Kritizuje i vyjadrenia predstaviteľov koalície, že orgány činné v trestnom konaní potrebujú čas do septembra dokončiť niektoré kauzy. Podľa Fica sa aj takto priznávajú k zasahovaniu do vyšetrovania a k zneužívaniu trestného práva v politickom boji. Opätovne vládnej koalícii vyčítal i to, že sa do novely ústavy nedostala možnosť rozhodnúť o skrátení volebného obdobia referendom.

Igor Matovič (OĽANO) označil Fica za skorumpovaného zlodeja. Tvrdí, že vládna koalícia len rozviala ruky orgánom činným v trestnom konaní a dala im slobodu, ktorú im predchádzajúca vláda vzala. Milan Kuriak (OĽANO) tvrdí, že vláda za posledné tri roky urobila pre Slovensko viac než tie predchádzajúce. Skonštatoval, že keby mala k dispozícii 12 rokov vládnutia a také podmienky, ako mal Smer-SD, Slovensko by vyzeralo úplne inak.