Medzinárodný olympijský výbor chce, aby Rusi súťažili pod neutrálnou vlajkou

Podľa vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by však nemali mať v Paríži "žiadne miesto".

Zelenskyj to povedal v rozhovore s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v utorok, keď si Ukrajina pripomínala 11 mesiacov od začiatku invázie ruských okupačných vojsk. Kremeľ odštartoval svoje vojenské ťaženie proti Kyjevu 24. februára 2022, niekoľko dní po záverečnom ceremoniáli ZOH v Pekingu.

MOV krátko nato zaviedol sankcie voči Rusku a susednému Bielorusku, ktorého územie využili ruské jednotky ako východiskovú základňu pre útok. Od vypuknutia konfliktu sa v Rusku ani v Bielorusku neuskutočnilo žiadne medzinárodné športové podujatie a štátne symboly týchto krajín boli z takýchto významných súťaží odstránené. Predseda MOV Thomas Bach vlani uviedol, že by v roku 2023 rád videl predĺženie športových sankcií voči Rusku a silný ukrajinský tím na nadchádzajúcich hrách v Paríži, ako aj na zimných olympijských hrách v Taliansku v roku 2026.

Najnovšie stanovisko MOV však hovorí o tom, že žiadny športovec by nemal čeliť diskriminácii len na základe pasu, ktorý vlastní. "Cesta pre účasť ruských športovcov v medzinárodných súťažiach by mala byť posudzovaná za prísnych podmienok. Pokiaľ nejaký športovec aktívne podporuje vojnu na Ukrajine, hrozilo by mu vylúčenie z OH 2024 v Paríži," informoval MOV po stredajšom zasadnutí exekutívy.

MOV uviedol ako príklad Juhosláviu, ktorej športovci súťažili na hrách v Barcelone v roku 1992 ako nezávislí, kým ich národ bol počas občianskej vojny pod sankciami Organizácie Spojených národov.