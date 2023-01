Via Iuris: Skrátenie volebného obdobia uznesením NR SR je vhodným riešením

"Ak by bol návrh predkladaný v podobe ústavného zákona, ktorý musí prejsť štandardným legislatívnym procesom troch čítaní, tak by jeho prijatie veľmi pravdepodobne prebiehalo v skrátenom legislatívnom konaní, ako sa to stalo už viackrát v minulosti," poukázala.

Via Iuris je presvedčené, že zákony vrátane tých ústavných by nemali byť prijímané pre jednu konkrétnu situáciu, ale by mali upravovať všeobecne druhy právnych vzťahov do budúcnosti. "V tomto ohľade je uznesenie Národnej rady SR o skrátení konkrétneho volebného obdobia vhodnejším právnym nástrojom," dodala Batková.

Poslanci v stredu odsúhlasili novelu ústavy, po ktorej bude možné skrátiť volebné obdobie parlamentu uznesením. Zmenu už odobrila aj prezidentka Zuzana Čaputová. O termíne predčasných volieb by mohol parlament rokovať už vo štvrtok (26. 1.).