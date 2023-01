OĽANO nebude hlasovať za iný termín predčasných volieb ako september, vyhlásil Matovič

Potvrdil to líder OĽANO Igor Matovič. Zopakoval, že ľudia ich zvolili, aby bránili mafii vrátiť sa k moci. Za najväčšie sklamanie od hnutia Sme rodina považuje Matovič to, že blokuje úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku. Zároveň kritizoval Smer-SD za to, že v minulosti nepodporil návrhy OĽANO na zrušenie či zníženie kvóra pri referende.

OĽANO podporí septembrový termín volieb, keďže sa na tom dohodli štyri strany bývalej koalície. Matovič predpokladá, že opozičné návrhy na skorší termín nebudú úspešné, ani keby ich podporili Sme rodina, pretože nezískajú podporu 90 hlasov. "Keď si takto budú Sme rodina hrať svoju hru, nič im to platné nebude, lebo na ostatné návrhy 90-ka nebude," povedal na tlačovej konferencii.

Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš hovorí, že na septembri sa dohodli strany bývalej koalície a nemajú preto ustupovať opozícii. Tá chce podľa neho voľby čo najskôr, aby sa mohli zastaviť vyšetrovania jej bývalých nominantov.

Matoviča mrzí, že Sme rodina nepodporila ústavnú ochranu Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu. "Rovnako nás mrzí, že nepodporuje zmenu paragrafu 363, čo je jednoznačný záväzok v programovom vyhlásení vlády. Toto konanie Sme rodina ma najviac mrzí za posledné tri roky, že vlastným telom doslova bránia zmene 363," dodal.

Výčitku o 30. septembri ako zlom termíne volieb v súvislosti s prípravou štátneho rozpočtu nepovažuje Matovič za opodstatnenú. "Rokovania s ministrami budú prebiehať tak či tak, a najmä tvorba rozpočtu je v rukách odborníkov, ktorí tam pracujú niektorí 30 rokov," povedal s tým, že ide o falošný argument.