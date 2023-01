Video: 23-ročná uväznená v tele 8-ročnej si našla priateľa. Verejnosť je zhrozená

23-ročná Američanka Shauna Raeová váži 22 kilogramov a meria len niečo vyše jedného metra. Túto anomáliu u nej vyvolali vedľajšie účinky liečby rakoviny mozgu, ktorú podstúpila ešte ako dieťa. Následkom toho sa jej poškodila podmozgová žľaza, kvôli čomu dodnes trpí dwarfizmom a výzorovo pripomína 8-ročné dievča.

Shauna napriek svojmu výzoru vedie život dospelej ženy, čo sprostredkúva aj reality show I Am Shauna Rae. V jednom z posledných dielov Raeová zoznámila rodičov so svojím novým priateľom, 26-ročným Walesanom Danom Swygartom, ktorý ju kontaktoval po prvej sérii programu a poslal jej kyticu.

Pár najprv komunikoval prostredníctvom četovacej aplikácie, Swygart však nakoniec priletel za Raeovou na návštevu do Spojených štátov.

Shauna priznáva, že si nie je celkom istá, ako by ich vzťah mohol v budúcnosti fungovať. „Predpokladám, že asi skúsime vzťah na diaľku, ale to nie je moja šálka kávy,“ uviedla v relácii s tým, že by bola radšej, keby si Dan našiel bydlisko v jej okolí alebo by ona vycestovala za ním.

Kvôli mladistvému vzhľadu má Shauna za sebou nejednu skúsenosť s pedofilmi, čo je tiež dôvod, prečo ju verejnosť kritizuje za schôdzky s dospelými mužmi. Aj preto sa pri každom novom vzťahu najprv poradí s rodičmi. Urobila to aj v prípade Dana, ktorý ju najnovšie pozval na svadbu kamaráta v Malajzii.

„Myslím, že by som sa nebála, ak by Shauna šla s Danom, lebo by bola s Danom,“ priznala Raeovej mama. „Podľa mňa by dohliadol na jej bezpečnosť.“

Raeová si za roky randenia podľa vlastných slov vybudovala inštinktívny mechanizmus, pomocou ktorého dokáže odhaliť potenciálnu hrozbu zo strany mužov. „Osvojila som si schopnosť rozpoznať človeka, ktorý so mnou nemá dobré úmysly. Väčšinou sa sám odhalí, ich otázky zvyknú byť zamerané na moje telo,“ približuje Američanka. „Skúmajú ma, akoby som bola pokusné zviera.“