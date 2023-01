Smer navrhne termín predčasných volieb na 20. mája

"Termín 20. máj je ideálny pre všetkých aj preto, lebo v lete by sa vláda mohla sústrediť na spracovanie nového štátneho rozpočtu, ktorý musí prejsť radikálnymi zmenami. Leto by sa dalo využiť aj na rokovanie o novom programovom vyhlásení vlády," skonštatoval. Poznamenal, že už júnový termín je neskoro a pripomenul, že vláda Eduarda Hegera (OĽANO) stratila dôveru ešte v závere roka. Smer-SD podľa jeho slov podporí aj iný skorší termín pred 30. júnom v prípade, že ich termín neprejde.

Fico zároveň kritizoval, že do novely ústavy v súvislosti so skrátením volebného obdobia sa nedostala možnosť referenda. Poukázal na článok ústavy o tom, že suverénom štátnej moci je ľud a že sú to občania, ktorí túto štátnu moc vykonávajú prostredníctvom zvolených zástupcov alebo priamo. "Pre nás je referendum sväté právo ľudí," podčiarkol. Trvá na tom, že občania by mali mať možnosť rozhodnúť o predčasných voľbách v referende.

O termíne predčasných volieb by mohol parlament rokovať už vo štvrtok (26. 1.). V stredu poslanci odsúhlasili novelu ústavy, po ktorej bude možné skrátiť volebné obdobie parlamentu uznesením.