Keď soľ nie je nad zlato: Týchto 6 surovín ju v jedlách výborne nahradí

Jednou z najťažších ingrediencií, ktorej sa ľudia majú vzdať, je soľ, najmä ak sú vaše chuťové bunky zvyknuté na slané jedlo. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb 40 percent sodíka, ktorý denne jeme, pochádza z potravín ako chlieb a rožky, pizza, sendviče, údeniny a polievky. Vysoký príjem sodíka sa môže stať problémom pre obličky, čo môže viesť k rôznym zdravotným problémom vrátane vysokého krvného tlaku, srdcového infarktu a mŕtvice, vysvetľuje portál People One Health.

Našťastie soľnička už nemusí byť vaším obľúbeným kuchynským nástrojom. Lahodné pokrmy môžete pripraviť aj bez kopcov soli. Skúste ju nahradiť týmito surovinami a znížiť tak príjem soli bez straty chuti.

Citrusy

Citrusové plody ako citróny, limetky, pomaranče a grapefruity majú silu posunúť nevýrazné jedlo na vyššiu úroveň. Jeden z mojich obľúbených šalátových dresingov kombinuje olivový olej, citrónovú šťavu, soľ a čierne korenie, ktorým polievam jednoduchý nasekaný šalát, vysvetľuje Toby Amidor. Môžete tiež použiť kôru alebo šupku pre ešte väčšiu chuť tým, že ju skombinujete s odtučneným čistým gréckym jogurtom.

Alkohol

Jedlá krásne ochutia pivo, víno a likér. Časť alkoholu a kalórií sa rozptýli v závislosti od množstva tepla a od toho, ako dlho sa jedlo varí. Dlhší čas varenia a vyššia teplota odstráni viac kalórií a zároveň zabezpečí, že chuť zostane zachovaná. Skúste pridať ležiak do chili alebo červené víno do duseného hovädzieho mäsa, aby ste získali silnú a lahodnú chuť.

Byliny a koreniny

Byliny a koreniny majú veľmi nízky obsah kalórií. Vďaka veľkému množstvu, z ktorého si môžete vybrať, si pripravíte mäsové alebo zeleninové jedlá na milión spôsobov bez toho, aby ste sa nudili. Vytvorte jednoduché korenie na ochutenie steakov alebo bravčových pečienok, pridajte škoricu do pečených dobrôt, ovsených vločiek a smoothies alebo nasekajte čerstvé bylinky a pridajte do celozrnných šalátov.

Pri nákupe zmesí alebo balíčkov korenia v obchode sa vyhnite tým, ktoré majú v obsahu soľ.

Ocot

Biely ocot, balsamico a jablčný mušt sú niektoré bežné octy, ktoré možno pridať do širokej škály jedál, od šalátov až po omáčky. Ich pikantná chuť pomáha aktivovať chuťové poháriky a vytvárať lahodnú chuť.

Vývar

Na trhu nájdete aj nesolené balené vývary, no s trochou času je možné vyrobiť si vlastnú zdravú zásobu aj priamo doma. Zásoby sa vyrábajú vodou, kosťami (ryba, kuracie alebo hovädzie mäso), bylinkami, korením a kombináciou zeleniny, ktorá zvyčajne zahŕňa mrkvu, cibuľu a zeler.

Vytvorenie zásoby vývaru je skvelý víkendový projekt, časť môžete uložiť do mrazničky na použitie v budúcich jedlách. Nezabudnite z vrchnej časti vývaru odstrániť viditeľný tuk, vďaka čomu bude vývar prakticky bez tuku. Vývar použite na prípravu zeleninových jedál, polievok, cestovín a obilnín.

Aromatická zelenina

Táto skupina zeleniny dodáva silnú, výraznú chuť a vôňu vareným aj tepelne neupraveným pokrmom. Patrí tu cibuľa, jarná cibuľka, mrkva, šalotka a pažítka. Sú dostatočne univerzálne na to, aby oživili takmer každé jedlo, ktoré potrebuje len niečo málo. Pridajte nasekanú čerstvú pažítku do nízkotučného smotanového syra a sledujte, ako chuť exploduje. Nakrájajte jarnú cibuľku a pridajte do quinoy, aby ste zvýraznili chuť. Pri jedlách z kuracieho a hovädzieho mäsa na začiatku poduste cibuľu, čím automaticky pridáte chuti hĺbku.

Soľ nemusí byť súčasťou jedál, ktoré potrebujú trochu len povzbudenia, než sa dostanú na jedálenský stôl. S niekoľkými zmenami v spôsoboch varenia a základných ingrediencií znížite príjem sodíka a okamžite sa začnete cítiť zdravšie.