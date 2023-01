Fiala: V otázke dodania tankov Ukrajine by sa nemalo na Nemecko tlačiť

Fiala verí, že sa nakoniec všetci dohodnú. Povedal to v utorok po stretnutí s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v Berlíne.

"Pozorne sledujem vnútronemeckú diskusiu. Mám určité porozumenie pre to, ako ťažko sa prekonávajú niektoré veci z minulosti," povedal Fiala. "Verím, že sa nakoniec dospeje k dobrému riešeniu a Ukrajina získa všetku potrebnú vojenskú techniku vrátane tankov," vyjadril nádej český premiér.

Fiala sa Scholzovi tiež poďakoval za dar tankov typu Leopard, ktoré Nemecko Česku poskytne ako náhradu za jeho vojenskú pomoc Ukrajine. ČR má podľa Fialu záujem aj o nové tanky mimo tejto výmeny.

Predseda českej vlády tiež zdôraznil, že nemeckého kancelára uistil o platnosti medzinárodných záväzkov Česka vrátane tých, ktoré vyplývajú z jeho členstva v Severoatlantickej aliancii. Reagoval tak na vyhlásenie expremiéra a prezidentského kandidáta Andreja Babiša v predvolebnej televíznej diskusii, že v prípade napadnutia Poľska či pobaltských krajín by tam ako prezident nevyslal vojakov. Po skončení nedeľnej diskusie však na sociálnej sieti vyhlásil, že by článok 5 Severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane dodržal.

Okrem bezpečnostných tém politici hovorili aj o energetike. Cieľom oboch krajín je podľa Fialu zaistenie energetickej bezpečnosti a zbavenie sa závislosti od ruských fosílnych palív. Český premiér pripomenul, že ČR má záujem o kapacitu v novom LNG termináli, ktorý sa Nemecko chystá uviesť do prevádzky v Lubmine na pobreží Baltského mora. So Scholzom sa vraj dohodol, aby odtiaľ plyn do Česka prúdil už pre budúcu vykurovaciu sezónu.