Ostali vám zvyšky pizze? Takto ju ohrejete do chrumkava

Konzumácia pizze za studena nie je každému po chuti, ale ak si nedáte pozor, zohriatie môže zanechať základ pizze navlhnutý. Odborníci z Just Spices sa podelili o dokonalý trik, ktorým zabezpečíte, že vaše zvyšky pizze budú chrumkavé a budú chutiť rovnako ako čerstvé.

Kvalita zvyškov pizze závisí aj od skladovania

Ako pri väčšine potravín, aj pizzu je potrebné správne skladovať, aby sa zaistilo, že bude bezpečná na konzumáciu a bude stále plná chuti. Odborníci z Just Spices varujú, aby ste zvyšky pizze neskladovali ako chlieb.

„Plátky pizze by ste nemali skladovať cez noc pri izbovej teplote. Inak sa cesto rozmočí. Namiesto toho ich prikryte potravinovou fóliou a vložte do chladničky. Pizzu vyberte z krabice a uskladnite v chladničke. Kartón absorbuje vlhkosť z omáčky a polevy a pizza by sa čoskoro premočila,” píše portál Express.

Mikrovlnka - áno alebo nie?

Pokiaľ ide o ohrievanie zvyškov, mikrovlnná rúra je najrýchlejším a najjednoduchším zariadením na použitie, aj keď to môže byť aj dôvod, prečo cesto na poslednú chvíľu zmení štruktúru.

Mikrovlnná rúra môže spôsobiť, že pizza sa rýchlo rozmočí a stratí chuť. Existuje však spôsob, ako ju bezpečne použiť na ohrievanie jedál na báze chleba bez toho.

Namiesto toho, aby ste plátky pizze uložili na tanier alebo misku otvorené, mali by ste použiť druhý tanier na zakrytie.

„Plátky pizze jednoducho položte na tanier a prikryte ďalším tanierom. Dbajte na to, aby bol medzi oboma taniermi stále vzduch. K tomu vložte do mikrovlnky pohár s vodou a všetko na pár minút zohrejte,” informuje portál Express. Para zaisťuje, že cesto nie je rozmočené, ale ostane chrumkavé, tak ako má.

Ako ohriať pizzu na panvici

Ak nemáte mikrovlnku, môžete namiesto nej použiť rúru alebo dokonca panvicu. Budete však potrebovať papier na pečenie a alobal, aby ste zaručili chrumkavý výsledok.

Ak chcete zohriať studenú pizzu na panvici, pred pridaním zvyškov zohrejte prázdnu panvicu. Zakryte alobalom na zachytenie tepla. Odborníci varovali pred pridávaním akéhokoľvek tuku do panvice vrátane oleja alebo masla, pretože by to mohlo pokaziť štruktúru cesta a zmeniť ho na kašovitú.

Pred odstránením fólie počkajte, kým sa syr neroztopí a vychutnajte si čerstvo pripravenú pizzu.

Ako ohriať pizzu v rúre

Ak chcete zohriať zvyšky jedla v rúre, jednoducho položte papier na pečenie na plech a položte naň studené plátky pizze. Vrch jedla pokropte veľmi malým množstvom vody, pričom dávajte pozor, aby ste jej nepoužili príliš veľa. Môže sa z nej tak stať blato.

Plátky pizze pomaly ohrievajte pri teplote asi 100 °C na nastavení teplovzdušnej rúry, pričom dbajte na to, aby teplota nebola príliš vysoká, aby ste cesto ochránili pred vyschnutím.

Odborníci na koreniny odporúčajú pridať soľ, korenie, chilli, bylinky alebo iné koreniny na zvýraznenie chuti.

Môže sa pizza zohriať viackrát?

Hoci pizza vyzerá ako relatívne bezpečné jedlo, pri ktorom nehrozí riziko otravy, jej opakované ohrievanie môže byť problematické, najmä ak obsahuje mäsové alebo rybie časti.

Podľa Food Standards Agency (FSA) by sa potraviny mali ohrievať iba raz.

Domáce jedlá sa síce môžu bezpečne prihrievať viac ako raz, no mali by ste byť opatrnejší pri ich jedení. Je to preto, že je nepravdepodobné, že budete konkrétne vedieť, ako bolo jedlo uvarené. Napríklad už mohlo byť zohriate alebo niektoré ingrediencie mohli byť vopred uvarené oddelene od celého jedla.