Známeho výrobcu čokolády zažalovali kvôli kovu v tmavej čokoláde. Žiadajú odškodné 5 mil. dolárov

Výrobca čokolády Hershey bol v USA zažalovaný za tvrdenie, že firma predáva výrobky, ktoré obsahujú škodlivé hladiny kovov.

Hershey zažaloval muž z New Yorku za nebezpečné hladiny kovu v čokoláde

Žaloba, ktorú podal Christopher Lazazzaro, tvrdí, že firma zavádzala spotrebiteľov tým, že nezverejnila množstvá olova a kadmia v troch tabuľkách horkej čokolády. Tvrdil, že by si tieto produkty nekúpil, keby o tom vedel.

Niektoré štúdie naznačujú, že antioxidanty a relatívne nízke hladiny cukru v tmavej čokoláde môžu pomôcť predchádzať srdcovým chorobám. Žaloba sa však odvoláva na nedávne zistenia amerického časopisu Consumer Reports (CR), ktorý testoval 28 tyčiniek horkej čokolády na olovo a kadmium.

Časopis tvrdil, že 23 z nich, vrátane čokolády od Hershey, Godiva a Lindt, obsahovalo pomerne vyššie hladiny kovov.

Najmä tyčinka Hershey's Special Dark a tyčinka Lily's 70 % mali vysoký obsah olova, zatiaľ čo tyčinka Lily's 85 % mala vysoký obsah olova a kadmia. Hershey totiž kúpila výrobcu dobrôt Lily's s nízkym obsahom cukru v júni minulého roka a nazvala ho skvelým doplnkom k rastúcemu portfóliu značky Hershey.

„Akékoľvek jedlo môže obsahovať ťažké kovy, ak sú v pôde prítomné vo vysokej koncentrácii,“ povedala pre BBC odborníčka na výživu Sheeba Majmudar.

Žaloba pána Lazazzara, podaná na federálnom súde v New Yorku, tvrdí, že by si buď nekúpil, alebo by chcel zaplatiť menej za tyčinky Hershey's Special Dark Midly Sweet Chocolate, Lily's Extra Dark Chocolate 70 % Cocoa a Lily's Extreme Dark Chocolate.

„Spotrebitelia sa spoliehajú na Hershey, že nebude zavádzať, pokiaľ ide o zložky,“ argumentuje žaloba.

Pán Lazazzaro požaduje od Hersheyho odškodné vo výške najmenej 5 miliónov dolárov v navrhovanej hromadnej žalobe.

Hershey a právnici pána Lazazzara nereagovali na žiadosť BBC o komentár. Christopher Lazazzaro naďalej tvrdí, že čokolatiér na masovom trhu nedokázal spotrebiteľom odhaliť olovo a kadmium vo výrobkoch z tmavej čokolády

Muž z New Yorku, Christopher Lazazzaro, podal žalobu na federálnom súde na Long Islande ešte 28. decembra. Žaloba proti masovému výrobcovi čokolády, ktorý v roku 1988 získal licenciu na výrobu produktov Cadbury v USA, sa usiluje o status hromadnej žaloby.

Žaloba prišla dva týždne po tom, čo Consumer Reports publikoval článok, v ktorom tvrdil, že niektoré produkty z tmavej čokolády Hershey prekračujú kalifornské normy pre maximálnu povolenú úroveň dávky (MADL) pre olovo a kadmium.

Pre väčšinu potravín neexistujú žiadne federálne limity na olovo a kadmium. Vedci Consumer Reports použili kalifornské štandardy, pretože ich považovali za najochrannejšie dostupné. V správe sa uvádza, že obsah olova v tyčinke Hershey Special Dark Midly Sweet Chocolate prekročil kalifornskú MADL.

V žalobe je tiež uvedené, že spotrebitelia si pred nákupom prezerajú obaly a etikety produktov. Tvrdí, že reklama a marketing Hershey sú nepravdivé, klamlivé a zavádzajúce, pretože v nich nezverejnili údajné vysoké hladiny olova a kadmia.

„Vysoká hladina olova a kadmia v potravinách je dôležitá pre rozumných spotrebiteľov, pretože tieto chemikálie predstavujú vážne zdravotné riziko, dokonca aj v malých dávkach,“ tvrdí žalobca.

Vystavenie vysokým hladinám olova môže spôsobiť zdravotné problémy vrátane anémie a slabosti. Extrémne prípady otravy olovom môžu spôsobiť poškodenie obličiek a mozgu. Deťom vystaveným olovu hrozí podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb poškodenie mozgu a nervového systému a problémy s učením a správaním.

Kadmium môže byť nebezpečné pri požití veľkého množstva, hovorí CDC.