Na skrátenie volebného obdobia by malo stačiť uznesenie, navrhla Kolíková

Návrh uznesenia by mohla predložiť aspoň pätina poslancov, teda 30 zákonodarcov. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložila v pléne Národnej rady (NR) SR po opätovnom otvorení diskusie k novele Ústavy SR. Okrem Kolíkovej sa do diskusie prihlásilo zhruba 20 rečníkov, avizovaných bolo viacero pozmeňujúcich návrhov.

"Je to spôsob, ktorý je vhodnejší ako predkladaný návrh na skrátenie ústavným zákonom alebo referendom. Poistka, aby sa takéto uznesenie politicky nezneužívalo, je, že návrh bude môcť podať len skupina poslancov, ktorú tvorí najmenej pätina všetkých poslancov, teda 30," argumentovala Kolíková v pléne. Výrok v uznesení bude musieť podľa jej slov obsahovať termín volieb, ale aj obdobie, v ktorom má predseda parlamentu deň konania volieb vyhlásiť.

Kolíkovej pozmeňujúci návrh obsahuje aj zakotvenie princípu pomerného zastúpenia volebného systému a jedného volebného obvodu pre voľby do NR SR v Ústave SR.

Ľuboš Blaha (Smer-SD) hovorí o mrzačení demokracie. Namieta, že v Kolíkovej návrhu chýba možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu referendom. Erik Tomáš (nezaradený) rovnako kritizoval vypustenie možnosti referenda. Obaja kritizovali aj ustanovenia o volebnom systéme. Tomáš hovorí o snahe doterajšej koalície zabetónovať sa vo funkciách. Vyčítal im, že ignorujú regióny.