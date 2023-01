Hirman: Schémy pomoci podnikateľom fungujú, pripravujú sa ďalšie

Počas konferencie Slovenskej priemyselnej a obchodnej komory (SOPK) k očakávanému vývoju slovenskej ekonomiky v roku 2023 to v utorok vyhlásil minister hospodárstva Karel Hirman.

"Nehovoríme o nejakých papierových schémach. Sú to schémy, ktoré sú funkčné, ktoré im prinesú v nasledujúcich týždňoch reálne finančné zdroje," zdôraznil. Pripomenul pokračovanie výzvy, ktorá prvýkrát fungovala koncom minulého roka a kompenzovala ceny elektriny a plynu nad stanovené stropy za august a september. V tomto roku má zatiaľ fungovať počas prvého štvrťroka. Následne sa uvidí, či bude potrebné jej pokračovanie, ale aj koľko peňazí na ďalšiu pomoc štátu zostane.

Minister vyzdvihol, že najhoršie scenáre z konca minulého roka sa nepotvrdzujú a aktuálne ceny energií na trhoch v súčasnosti klesajú. "Asi aj záťaž na kompenzácie by nemusela byť taká výrazná, ako sme pôvodne predpokladali. To budeme vedieť nasledujúce týždne a potom sa flexibilne prispôsobovať situácii a uvažovať možno aj o iných možnostiach, či budeme potrebovať nejaké zdroje, či ich ušetríme, možno inak nastavíme tú pomoc," priblížil Hirman s tým, že verí v konštruktívny dialóg s podnikateľmi.

V reakcii na výhradu, že vláda s cenami energií pomáha viac domácnostiam ako firmám minister zdôraznil, že kabinet zvolil zodpovedný a nevyhnutný prístup. "Domácnosti majú svoje príjmy ohraničené, nevedia ich len tak zvýšiť. Podnikateľský subjekt má predsa len možnosť zvýšené náklady premietnuť do cien, alebo ušetriť, je flexibilný," vysvetlil.

Ak by vláda neurobila "masívny zásah" do cien energií pre domácnosti, ich účty by boli podľa Hirmana neúnosné. "Pomoc podnikateľom bude pripravená, spustí sa a spoločne sa budeme rozprávať, ako ju nastaviť podľa vývoja cien na trhu. Ak budú klesať, pomoc bude potrebná výrazne menšia. Je to základná pomoc, nie vykrývanie stratených ziskov," dodal.