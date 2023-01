Správne čítanie štítkov na spotrebičoch dokáže ušetriť peniaze

Energeticky najvýhodnejšie sú aktuálne spotrebiče zaradené do skupiny B a C, vysvetlil Jozef Kňúr, manažér oddelenia kvality kuchynských štúdií Oresi.

"Po legislatívnej zmene už na štítkoch nenájdete znamienko plus a ani jeden spotrebič nie je zaradený do triedy A. Tá sa ponechala na označenie výrobkov s novými technológiami. Energeticky najvýhodnejšie sú preto teraz spotrebiče zaradené do skupiny B a C," priblížil Kňúr s tým, že chladnička dnes zaradená do energetickej triedy B je skutočne úsporná, pretože v minulosti mala štítok A+++.

Za touto zmenou sa podľa neho skrýva snaha európskeho spoločenstva motivovať výrobcov na inovácie. Väčšina nových produktov uvádzaných na trh už totiž patrila do najvyššej energetickej triedy A. V roku 2010 sa preto pôvodných sedem kategórií rozšírilo o tri ďalšie "áčka" s plusom. To znamenalo, že výrobok s energetickým štítkom A bol až štvrtý najúspornejší. Výrobcovia darmo inovovali, aj ten najúspornejší spotrebič bol zaradený do triedy A+++. Preto sa v roku 2021 energetické štítky opäť zmenili.

Okrem toho je na štítku aj údaj, koľko kilowatthodín elektriny spotrebič spotrebuje za rok, a ďalšie piktogramy, ktoré spotrebiteľa informujú o výkonnosti, spotrebe vody, skladovacej kapacite, hlučnosti.

"Tieto údaje boli na štítku aj predtým, ale teraz sú veľmi jednoznačné a zákazníci si takto ľahko spotrebiče porovnajú. Novinkou je povinný QR kód, ktorý poskytuje ďalšie veľmi podrobné nekomerčné informácie," povedal Kňúr. Stačí, ak si ho človek naskenuje smartfónom, a dostane sa rovno do európskej databázy výrobkov (EPREL) a k technickým informačným listom daného spotrebiča.

Upozornil, že inovované energetické štítky sa nateraz týkajú iba bielej techniky, svietidiel a televízorov. Ostatné spotrebiče sú ešte označované po starom.

Pri chladničkách, mrazničkách, práčkach či umývačkách riadu sa podľa neho oplatí sledovať údaj o ročnej spotrebe elektriny aj o tom, koľko minú inej energie (napr. vody). Aj keď je ich nákupná cena vyššia, pri stúpajúcich cenách energií znamenajú úsporu a rýchlu návratnosť. "Okrem toho zvyčajne platí, že čím je spotrebič úspornejší, tým lepšie sú aj jeho ďalšie vlastnosti. Má vyšší výkon, nižšiu hlučnosť a maximálny komfort používania," uzatvoril Kňúr.