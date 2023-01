Video: Trik s cestovinami, ktorý chvália aj Taliani. Takto sa vám v hrnci samé premiešajú

Preslávilo ich najmä Taliansko, ale vďaka jednoduchej príprave a všemožnému využitiu v receptoch sú dnes cestoviny jedným z celosvetovo najobľúbenejších jedál.

Len ťažko sa dá pri varení cestovín hovoriť o náročnosti. Ich príprava však so sebou predsa len prináša jedno úskalie v podobe častého miešania. Ak by ste tento krok vynechali, mohlo by sa stať, že sa vám cestoviny prilepia o dno hrnca, čo je problém, ktorého riešenie si vyžaduje značnú dávku času a úsilia.

Málokomu sa chce pri varení stáť nad hrncom a kontrolovať, či proces prebieha tak, ako má. Našťastie existuje spôsob, akým zaručíte miešanie cestovín vo vriacej vode bez akéhokoľvek vonkajšieho zásahu. O postup sa podelil používateľ sociálnej siete TikTok Raphael.

Kľúčom k dosiahnutiu miešania cestovín bez námahy je správne umiestnenie hrnca na sporáku. Podľa Raphaela by ste ho mali položiť na sporák tak, aby jeho dno prekrývalo len polovicu platne, vďaka čomu bude jedna strana horúcejšia ako druhá. To vo vode vytvorí vír, v ktorom sa cestoviny samé premiešajú.

Okrem množstva diskutujúcich, ktorí si trik pochvaľujú (našlo sa medzi nimi aj mnoho Talianov), nájdete v sekcii komentárov aj takých, ktorí upozorňujú, že týmto spôsobom sa predlžuje čas varenia cestovín, a navyše sa zvyšujú výdavky na energie a znečistenie životného prostredia.

Raphael však svoj trik bráni so slovami, že ho využíva len v prípadoch, keď nemá čas dohliadať na varenie. „A ak ho [hrniec] položím na celú platňu, voda môže vyvrieť,“ dodáva autor videa s tým, že trik sa zíde predovšetkým majiteľom elektrických a indukčných sporákov. Na plynovom horáku môže byť umiestnenie hrnca na okraji náročné a potenciálne nebezpečné.