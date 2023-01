Ako dlho trvá chudnutie? Toto je ten správny postup pri strate hmotnosti

Či už chcete schudnúť kvôli špeciálnej príležitosti alebo jednoducho zlepšiť svoje zdravie, mali by ste najprv vedieť, čo je to zdravé chudnutie. Tento článok vysvetľuje faktory, ktoré ovplyvňujú to, ako dlho môže trvať, kým schudnete.

Najlepšia diéta na chudnutie neexistuje

V nespočetnom množstve diét, ktoré sľubujú rýchle výsledky, sa ťažko vyznať, ktorá z nich je najlepšia. Napríklad diéty s nízkym obsahom sacharidov, ako je keto diéta , vám môžu spočiatku pomôcť schudnúť viac, ale štúdie nenašli žiadne významné rozdiely v strate hmotnosti z dlhodobého hľadiska.

Najdôležitejšia je vaša schopnosť držať sa zdravého stravovacieho režimu so zníženým obsahom kalórií. Dodržiavanie veľmi nízkokalorickej diéty po dlhú dobu je pre mnohých ľudí príliš náročné a je to dôvod, prečo väčšina diét zlyháva.

Ak chcete zvýšiť šancu na úspech, len mierne znížte príjem kalórií, prispôsobte si stravu podľa svojich preferencií a zdravotného stavu alebo pracujte so skúseným dietológom. Skombinujte stravu s cvičením, vrátane aeróbneho aj silového tréningu, aby ste maximalizovali stratu tuku a minimalizovali stratu svalov.

Vylúčením vysoko spracovaných potravín a konzumáciou zdravších potravín, ako je zelenina, ovocie, celozrnné výrobky, zdravé tuky a bielkoviny, môžete ďalej podporiť chudnutie a vaše celkové zdravie. Dodržiavanie diéty je pre väčšinu ľudí ťažké. Bez ohľadu na vaše ciele si vyberte spôsob stravovania na základe vašich individuálnych preferencií a zdravotného stavu.

Bezpečné chudnutie

Zatiaľ čo väčšina ľudí dúfa v rýchly úbytok hmotnosti, je dôležité, aby ste neschudli príliš rýchlo. Rýchla strata hmotnosti môže zvýšiť riziko vzniku žlčových kameňov, dehydratácie a podvýživy. Môže tiež mať za následok stratu svalovej hmoty a extrémnu únavu.

Medzi ďalšie vedľajšie účinky rýchleho chudnutia patria:

bolesti hlavy

podráždenosť

únava

zápcha

strata vlasov

nepravidelná menštruácia

strata svalov

Hoci na začiatku chudnutia môže byť strata hmotnosti rýchlejšia, odborníci odporúčajú úbytok hmotnosti 0,45 – 1,36 kg za týždeň alebo približne 1 % vašej telesnej hmotnosti. Majte tiež na pamäti, že chudnutie nie je lineárny proces. Niektoré týždne môžete stratiť viac, zatiaľ čo iné týždne môžete stratiť menej alebo žiadne kilá. Nenechajte sa preto odradiť, ak sa chudnutie na niekoľko dní spomalí.