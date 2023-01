Babiša uchvátil populizmus, o tomto český prezident nerozhoduje, upozornil Káčer

Upozornil na to v pondelok minister zahraničných vecí SR Rastislav Káčer na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.

Káčer, ktorý v rokoch 2020 – 2022 pôsobil ako veľvyslanec SR v Prahe, uviedol, že v nedeľu večer pozorne sledoval predvolebnú televíznu debatu kandidátov na českého prezidenta Andreja Babiša a generála Petra Pavla. Počas debaty v Českej televízii Babiš povedal, že ak by potenciálne došlo k napadnutiu Poľska či pobaltských krajín, nevyslal by na pomoc vojenské jednotky.

Podľa Káčera to bolo veľmi nešťastné vyjadrenie, ktoré vníma ako "uchvátenie populizmom". Dodal, že toto vyjadrenie zarezonovalo aj v kuloároch v Bruseli, v rámci neoficiálnych debát diplomatov počas prestávky. On sám o tom hovoril s poľským ministrom zahraničných vecí Zbigniewom Rauom, ktorý to zas prebral aj s rezortnými kolegami z pobaltských krajín.

"Myslím si, že to bolo veľmi nešťastné vyjadrenie a zvlášť s vedomím, že keď bol Babiš premiérom, tak sa veľmi angažoval vo vysielaní českých vojakov do Pobaltia, rád tam cestoval a rád sa fotografoval s vojakmi NATO," pripomenul Káčer. Zároveň zdôraznil, že aj keby k opisovanej udalosti alebo scenáru došlo, nejde o právomoc prezidenta.

"A vôbec, v tej televíznej debate sa veľa hovorilo o tom, čo nesúvisí s právomocami prezidenta a čo by prezident mohol ovplyvniť. Toto nepatrí do prezidentských rozhodovacích právomocí," uviedol Káčer s odkazom na spornú časť predvolebnej debaty.