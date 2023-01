Má len tri roky a už patrí k najinteligentnejším ľuďom na svete

Teddy Hobbs z Portishead, Somerset vie plynule čítať a počítať do 100 v siedmich rôznych jazykoch vrátane mandarínčiny, francúzštiny, nemčiny, španielčiny a waleštiny.

Chlapec sa nezaujíma o hry a televíziu a má tendenciu uprednostňovať hľadanie slov, informuje portál LADbible.

Malý Teddy bol prijatý do Mensy koncom minulého roka po tom, čo so skupinou prekonal IQ test. V Stanford Binetovom teste získal 139 zo 160 bodov. Beth Hobbs (31) a jej manžel Will (41) tvrdia, že nikdy nečakali, že sa Teddy dostane do skupiny, a nikdy ani neplánovali požiadať o členstvo.

„Povedali nám, že tri roky sú najmladší vek, koho kedy prijali do Mensy v Spojenom kráľovstve, hoci v USA bol niekto, kto mal dva roky," povedala Beth. „Aby som bola úprimná, je to úplná náhoda, že sa tam dostal. Nikdy sme sa nesnažili dostať ho dnu, a aj keď sme ho hodnotili, bolo to preto, aby sme mu pomohli, keď v septembri začne chodiť do školy, nikdy sme neplánovali dať ho do Mensy."

Mensa je spoločnosť ľudí s mimoriadne vysokým IQ a od svojich členov vyžaduje minimálne skóre 132.

„Urobili sme IQ test, kde sme mu v podstate povedali, že bude hodinu sedieť a riešiť s pani hádanky, a on si myslel, že je to tá najúžasnejšia vec," vysvetlila Beth. „Po tom, čo to dokončil, nám detský poradca Mensy povedal, že má nárok. Tak sme si pomysleli, že sa môže tiež pridať."

Beth a Will si nie sú celkom istí, ako sa ich malý chlapec stal tak nadaným, a často žartujú, že embryológ musel strčiť ihlu, aby ho takto vyrobil. Teddy a jeho mladšia sestra totiž vzišli z umelého oplodnenia. Napriek šoku Teddyho rodičia veria, že členstvo v Mense by preňho mohlo byť tým najlepším, keďže vie výrazne viac ako jeho rovesníci.

Teddyho genialita má však určité úskalia. Beth vysvetlila, že je zbytočné pred nim hláskovať slová, aby ich utajili, pretože presne vie, čo to znamená. Všetko si vždy vypočuje a pamätá si aj rozhovory, ktoré s ním mala minulý rok na Vianoce.

„Jeho predstava o zábave je taká, že rád sedí a recituje svoje tabuľky a dokonca sa raz tak rozčúlil nad zlomkami, že si spustil krv z nosa."

Teddyho rodičia hovoria, že sa ho snažia udržať pokorného vzhľadom na jeho genialitu, aby mu zabránili v rozvoji akéhokoľvek komplexu nadradenosti. Beth povedala: „Začína si to však všímať. Pozerá sa na niektorých priateľov, ktorí sa snažia čítať, a nechápe, ako že to oni nevedia.”

Pre Teddyho rodičov je v súčasnosti prioritou rozvíjať jeho sociálne a rozvojové schopnosti. „Strávili sme veľa času snahou mať tieto deti, takže musia byť dobrými občanmi,” povedala Beth.