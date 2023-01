EÚ poskytne Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc za pol miliardy eur

Ďalší prieskum naznačuje, že víťazom volieb by sa mal stať Pavel

DNES - 16:21 Zahraničné

Druhé kolo prezidentských volieb v Česku by podľa prieskumu agentúry Median vyhral Petr Pavel so ziskom 57,9 percenta hlasov. Jeho protikandidát Andrej Babiš by získal 42,1 percenta hlasov.