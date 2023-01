Necítite vlastný zápach z úst? Toto musíte urobiť s jazykom, aby ste si to overili

Ak ste zjedli silne aromatické alebo štipľavé jedlo, musíte počítať aj s tým, že to zanechá stopy vo vašich ústach. Zápach z úst je bežný jav, no často je pre nás ťažké cítiť vlastný pach a dozviete sa o tom až vtedy, keď vás na to upozorní iná osoba. Našťastie odborníci prezradili jednoduchý test, ktorý odhalí, či je váš dych dôvodom na obavy.

Odborníci z nadácie Oral Health Foundation radia ľuďom olíznuť si vnútrornú stranu zápästia a ovoňať sliny na ruke. Ak to zapácha, potom si môžete byť celkom istí, že vám páchne z úst.

Existujú rôzne príčiny zápachu z úst, vrátane konzumácie silne zapáchajúcich alebo korenistých jedál a nápojov. Môžete mať tiež problémy so zubami alebo ďasnami, ako je zápal či zubné kazy.

Istý vplyv môže mať aj náhla diéta a fajčenie, ako aj niektoré zdravotné stavy, ako je tonzilitída, reflux a suchosť v ústach. Najlepšou prevenciou zápachu z úst je dobrá dentálna hygiena.

Osem spôsobov, ako bojovať proti zápachu z úst:

jemne si čistite zuby a ďasná aspoň dvakrát denne po dobu dvoch minút použivajte fluoridovú zubnú pastu jemne si vyčistite jazyk raz denne pomocou škrabky na jazyk alebo kefky čistite si medzizubné priestory medzizubnými kefkami alebo niťou aspoň raz denne nezanedbávajte zubné prehliadky udržujte zubné protézy čisté a vyberajte si ich z úst na noc po jedle a nápojoch so silným pachom použite mentolky alebo žuvačku bez cukru vyskúšajte antibakteriálnu ústnu vodu

Aby ste sa vyhli zápachu z úst a aby sa zápach nezhoršoval, mali by ste sa vyhýbať fajčeniu. Okrem toho lekári uvádzajú, že by ste si nemali vyplachovať ústa vodou hneď po vyčistení zubov a tiež by ste sa mali vyhýbať príliš silnému čisteniu zubov, aby vám nekrvácali ďasná. Mali by ste sa tiež vyhnúť konzumácii veľkého množstva sladkých jedál a nápojov.

Aj keď zápach z úst môžete liečiť sami, ak sa problém do niekoľkých týždňov nezlepší, mali by ste sa objednať k zubárovi. Pomoc by ste mali vyhľadať aj vtedy, ak máte bolestivé, krvácajúce alebo opuchnuté ďasná. Ak máte bolesti zubov alebo problémy so zubnou protézou, mali by ste si tiež rezervovať termín u zubára.