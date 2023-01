Prieskum ukázal, kto má väčšiu šancu uspieť v prezidentských voľbách v Česku

Týždeň pred voľbami by druhé kolo prezidentských volieb v Česku vyhral armádny generál vo výslužbe Petr Pavel s výsledkom 58,8 percenta hlasov. Jeho protikandidát expremiér Andrej Babiš by dosiahol 41,2 percenta hlasov. Ukázal to prieskum agentúry Ipsos, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Po vyrovnanom súboji v prvom kole prezidentskej voľby je situácia týždeň pred druhým kolom naklonená skôr v prospech Petra Pavla," hodnotí agentúra Ipsos na základe prieskumu. Pavlovi by svoj hlas dalo deväť z desiatich voličov Danuše Nerudovej aj Pavla Fischera a približne dve tretiny voličov Marka Hilšera.

"Andrej Babiš by naopak častejšie čerpal podporu od Jaroslava Baštu," uvádza agentúra s tým, že možnosť voliť Babiša zvažuje takmer sedem z desiatich pôvodných voličov Baštu. Hnutie SPD, za ktoré Bašta kandidoval, Babiša pred druhým kolom nepodporilo.

Väčšina voličov, ktorí plánujú ísť k voľbám, je podľa Ipsosu už rozhodnutá pre jedného z kandidátov. "Sedem percent má preferovaného kandidáta, ale svoju voľbu stále zvažuje zmeniť, dve percentá zatiaľ vôbec nevedia, koho voliť," uvádza prieskum. Predpokladaná volebná účasť v druhom kole je podľa agentúry 69 percent.

Agentúra Ipsos prieskum realizovala od 20. do 22. januára 2023 na reprezentatívnej vzorke populácie ČR staršej 18 rokov. Zúčastnilo sa na ňom 1665 respondentov.

Ide v poradí o tretí prieskum, ktorý pred druhým kolom prezidentských volieb favorizuje Petra Pavla. Pondelok je posledný deň, kedy sa v Česku môžu zverejňovať prieskumy volebných preferencií. Popoludní sa očakáva ešte model agentúry Median.