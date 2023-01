Lotyšského ministra znepokojili Babišove slová o pomoci napadnutej krajine NATO

"Som politik. Viem, čo sú politické kampane a čo v nich politici hovoria. Chcel by som len pripomenúť, že to bola vláda vedená premiérom Babišom, ktorá rozhodla o podpore pobaltských krajín a Poľska," povedal lotyšský minister zahraničných vecí pre Českú televíziu po príchode na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) v Bruseli.

Rinkevičs pripomenul, že české letectvo v minulosti chránilo vzdušný priestor pobaltských krajín. Myslí si preto, že ČR si bude plniť všetky záväzky a povinnosti v prípade, ak by bol aktivovaný článok 5 Severoatlantickej zmluvy – stanovujúci, že ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým členským krajinám bude považovaný za útok proti všetkým.

Šéf lotyšského rezortu diplomacie si tiež uvedomuje, že o prípadnom vyslaní vojakov do zahraničia v ČR nerozhoduje iba prezident, ale aj vláda a parlament. Napriek tomu uviedol, že je z Babišových slov znepokojený. "Myslím si, že pre každého politika je takýto typ komentárov, hoci na základe vnútropolitických úvah, trochu prehnaný. Nie je to príliš zodpovedné," pokračoval Rinkevičs. Dodal, že v kontexte histórie Československa, konkrétne invázie sovietskych vojsk v roku 1968, ho expremiérove vyjadrenie prekvapilo.

Na otázku, či by malo Česko poslať vojakov na pomoc, ak by došlo k napadnutiu Poľska či pobaltských krajín Babiš v nedeľu v predvolebnej debate Českej televízie odpovedal zamietavo. "Nie, určite nie. Ja chcem mier, ja nechcem vojnu. A v žiadnom prípade by som neposielal naše deti a deti našich žien do vojny," povedal. Po skončení debaty sa však expremiér opravil. Na sociálnej sieti Twitter napísal, že by pomoc poskytol.

Babišove slová v predvolebnej debate odmietli českí predstavitelia – minister zahraničných vecí Jan Lipavský, šéf rezortu vnútra Vít Rakušan a predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR Markéta Pekarová Adamová. Svojich spojencov uistili o podpore.

Na predmetné Babišove vyjadrenie reagovali aj médiá v Poľsku a Litve, všímajú si Novinky.cz. "Prekvapivé slová kandidáta na prezidenta," napísal v nedeľu krátko po odvysielaní predvolebnej debaty poľský rozhlas polskieradio24.pl. Babišove slová si v Poľsku všimli aj tlačová agentúra PAP, televízia TVP, či týždenník Do Rzeczy. Litovský telerozhlas LRT si na webovej stránke dal do titulku Babišove slová "určite nie".