Pellegrini chce predčasné voľby do konca júna

Na odkladanie predčasných parlamentných volieb do septembra nie je žiaden racionálny dôvod. Tvrdí to mimoparlamentná strana Hlas-SD. Žiada ich termín najneskôr do konca júna.

"Vyzývame vládne strany, aby namiesto svojich vlastných politických záujmov uprednostnili záujem Slovenska a dohodli sa na termíne volieb najneskôr do konca júna," uviedol v stanovisku líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Vláda podľa neho nemá dôveru parlamentu a ani všetky svoje právomoci. "Nikdy v slovenskej histórii sa nestalo, aby takáto vláda bez akéhokoľvek mandátu vládla ešte deväť mesiacov po svojom páde a nikdy nebola potreba zodpovednej a kompetentnej vlády väčšia ako dnes," dodal.

Ako minimálnu slušnosť voči občanom požaduje Hlas-SD od vládnej koalície aspoň jeden rozumný dôvod, prečo by mali byť voľby až v septembri. "Igor Matovič tára o akejsi psej povinnosti samozvaných demokratov nedopustiť voľby čím skôr, lebo by nedopadli podľa ich chorých predstáv, ale podľa vôle ľudu. Richard Sulík otvorene hovorí, že do septembra ešte treba stihnúť niekoho zavrieť," myslí si Pellegrini. Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) podľa neho potrebuje čas na vznik svojej novej strany.

Pellegrini to považuje za výsmech do očí občanom, ktorí prišli v sobotu (21. 1.) na referendum, a tiež tým, ktorí v prieskumoch žiadajú predčasné voľby čím skôr.

Bývalé koaličné strany sa dohodli, že predčasné voľby budú 30. septembra. Dohodu tiež našli na texte zmeny Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátenie volebného obdobia parlamentu by malo byť možné prijatím uznesenia, na čo bude potrebných 90 hlasov poslancov.