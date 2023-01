Nemecko nebude blokovať dodanie tankov Leopard z iných krajín

V rozhovore pre francúzsku televíziu LCI to povedala nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, informuje TASR na základe správ televízie Sky News a agentúry AFP.

"Táto otázka v tejto chvíli nebola položená, ale keby sa nás opýtali, nestáli by sme v ceste," uviedla Baerbocková, politička zo strany Zelených, na otázku, čo by sa stalo, keby Poľsko dodalo Ukrajine tanky Leopard. "Vieme, aké sú tieto tanky dôležité, preto o tom teraz diskutujeme s našimi partnermi. Musíme sa postarať o to, aby boli zachránené životy ľudí a oslobodené územie Ukrajiny," dodala s tým, že Poľsko zatiaľ nepodalo oficiálnu žiadosť.

Nemecko je v posledných týždňoch pod veľkým tlakom, aby povolilo dodanie tankov Leopard 2, ktoré vyrába, na Ukrajinu tretími krajinami, alebo aby ich dodalo samé. Nemecký kancelár Olaf Scholz sa k tejto otázke zatiaľ jednoznačne nevyjadril, k dohode nedospeli ani účastníci piatkového stretnutia kontaktnej skupiny pre Ukrajinu.

Na dodanie nemeckých tankov tlačí najmä Poľsko a pobaltské krajiny. Námestník poľského ministra zahraničných vecí Pawel Jablonski v piatok povedal, že Varšava môže poslať Kyjevu tanky Leopard aj vtedy, keď bude Nemecko proti.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki v nedeľu podľa agentúry PAP vyhlásil, že ak Nemecko nebude súhlasiť s dodávkami tankov Leopard 2 Kyjevu, Poľsko vytvorí "menšiu koalíciu" krajín ochotných poslať na Ukrajinu tanky a ďalšie vojenské vybavenie. Predseda poľskej vlády zdôraznil, že Varšava sa nebude len nečinne prizerať, ako Ukrajina krváca v boji proti ruskej agresii. "Kyjev a Európa v tejto vojne zvíťazila, či už s Nemeckom alebo bez neho," povedal.