Video: Ženu bez domova postriekal vodou z hadice. Mužovi za skutok hrozí väzenie

Majiteľ obchodu s umením a so starožitnosťami Collier Gwin čelí trestu odňatia slobody po tom, ako na ulici San Francisca pred svojím podnikom postriekal vodou z hadice ženu bez domova. Záznam z tohto incidentu, ktorý natočil okoloidúci, bol zverejnený na internete.

V rozhovore pre denník San Francisco Chronicle Gwin vysvetlil, že sa pomocou hadice pokúšal vyčistiť chodník pred obchodom, na čo ženu vopred upozornil. „Vravel som jej, nech uhne, nedalo sa mi zmyť chodník,“ tvrdí Gwin.

Žena podľa obchodníka reagovala krikom, pričom mala majiteľa dokonca opľuť. „Náhle šla vyskočiť z kože... Postriekal som ju hadicou a kázal jej, nech sa pohne, že jej pomôžem,“ dodáva Gwin.

Prípad vyšetruje sanfranciské policajné oddelenie, pričom prokurátorka Brooke Jenkinsová podala návrh na obvinenie Gwina zo zámerného a nezákonného postriekania ženy bez domova vodou z hadice.

Polícia po viac ako týždni od incidentu zadržala Gwina a umiestnila ho do cely predbežného zadržania. Jeho obchod sa medzičasom stal terčom vandalov, ktorí sa mu takto chceli pomstiť za napadnutie bezbrannej ženy.

Majiteľ obchodu najprv pred verejnosťou trval na tom, že jeho správanie bolo opodstatnené. Neskôr však pred novinármi uviedol, že istý podiel viny predsa len cíti. „Viete, tým, že som ju postriekal, sa nič nevyriešilo, ale aspoň ju to prebudilo a upokojilo. Takže či ma to mrzí? Mrzí ma len to, že spôsob, akým som jej pomohol, nič nevyriešil,“ uviedol Gwin, ktorý neskôr v rozhlasovej relácii vyjadril úprimnú ľútosť nad svojím konaním.

Američanovi v prípade dokázania viny hrozí polročný pobyt za mrežami a pokuta vo výške 2000 dolárov (1838 eur).