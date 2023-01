Volodin: Západné dodávky zbraní Ukrajine povedú ku "globálnej katastrofe"

Šéf Štátnej dumy a blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina na platforme Telegram ďalej dodal, že takýmito krokmi by sa argumenty proti použitiu zbraní hromadného ničenia stali "neudržateľnými".

Podľa Volodina vedie podpora Ukrajiny zo strany Spojených štátov a NATO svet do "strašnej vojny".

"Ak Washington a krajiny NATO dodajú zbrane, ktoré budú použité na útoky na civilné mestá a pokusy obsadiť naše územia, ako hrozia, povedie to k odvetným opatreniam s použitím silnejších zbraní," napísal.

Argumenty, že jadrové mocnosti predtým nepoužívali zbrane hromadného ničenia v lokálnych konfliktoch, sú podľa neho neudržateľné, cituje The Guardian. Dodal, že je to preto, lebo USA a NATO "nečelili situácii, v ktorej by bola ohrozená bezpečnosť ich občanov a územná celistvosť krajiny".

V piatok sa 50 krajín dohodlo, že poskytne Kyjevu vojenskú techniku v hodnote miliárd dolárov vrátane obrnených vozidiel a munície potrebnej na zatlačenie ruských síl. Nemecko však čelí kritike spojencov kvôli neochote dodať tanky Leopard 2 na posilnenie bojovej kapacity Ukrajiny.

Ministri zahraničných vecí troch pobaltských štátov Lotyšska, Estónska a Litvy v spoločnom vyhlásení uviedli, že "vyzývajú Nemecko, aby teraz Ukrajine poskytlo tanky Leopard". Tanky sú v držbe niekoľkých krajín NATO, ale na ich prepravu na Ukrajinu potrebujú krajiny súhlas Berlína.