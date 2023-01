Remišová pripúšťa, že Za ľudí za istých podmienok podporí zmenu ústavy

Vyplýva to z jej vyjadrení v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) si myslí, že bývalá koalícia nebude schopná novelu prijať.

Remišová podotkla, že OĽANO, Sme rodina a SaS majú na schválenie novely dosť hlasov aj bez Za ľudí. Strana podľa nej premýšľa nad jej podporou pre dobré návrhy, ktoré môžu byť zapracované. "Keď bude posilnené postavenie Špecializovaného trestného súdu alebo tam bude návrh, že volebný systém sa bude meniť 90 hlasmi, je možné, že po diskusii v strane to podporíme," povedala. Rokovania podľa jej slov prebiehajú. Zopakovala, že vymenovanie úradníckej vlády nepovažuje za dobré riešenie.

Blanár sa obáva chaosu, ktorý bude podľa neho diskusiu o zmene ústavy sprevádzať. Poukazuje aj na návrhy lídra OĽANO Igora Matoviča. "Vymyslel si agendu len preto, aby zmena ústavy nebola prijatá," uviedol. Kritizuje tiež, že sa o zmene nehlasovalo ešte v decembri. Dodal, že Smer-SD je pripravený zahlasovať za návrh, že na zmenu volebného zákona bude potrebných 90 hlasov. Trvať bude na tom, aby v ústave zostala možnosť referenda.

Diskutujúci sa dotkli aj témy referenda. Blanár považuje výsledok účasti za obdivuhodný, vzhľadom na interpretácie, že je nepotrebné. Kritizuje prezidentku Zuzanu Čaputovú za jej prístup. Remišová zdôraznila, že referendum bolo neúspešné napriek "dvojročnej kampani Fica a Pellegriniho". "Považujem to za debakel. Je to aj dobrá správa v tom, že politika zloby a rozvratu získava menšiu podporu," skonštatovala.

Blanár zároveň v relácii vylúčil, že by sa predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko objavil na kandidátke Smeru-SD. Drží mu palce, aby spojil konzervatívne a národné strany, ktoré by sa mohli dostať do parlamentu. "V opačnom prípade by ich hlasy prepadli," povedal.