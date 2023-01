Streľba v Kalifornii si vyžiadala najmenej deväť životov

Monterey Park je zhruba 60-tisícové mesto ležiace neďaleko Los Angeles. V tejto oblasti južnej Kalifornie žijú početné komunity obyvateľov ázijského pôvodu, ktorí v sobotu večer slávili začiatok nového čínskeho lunárneho roka.

Bližšie informácie neboli bezprostredne známe. Polícia uviedla len to, že páchateľom bol muž a že k streľbe došlo v podniku na ulici Garvey Avenue.

#BREAKING There’s been a mass shooting at a Lunar New Year event in Monterey Park — @ABC7 has confirmed at least 9 people are dead, others injured. We’ll have the latest LIVE beginning at 5AM. Standby for updates throughout the morning.



(: @RMGNews) pic.twitter.com/xHtD7BSJNI