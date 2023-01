Streľba v Kalifornii si vyžiadala 10 mŕtvych a 10 zranených, páchateľ je na úteku

Podľa kapitána Andrewa Meyera z úradu šerifa v neďalekom Los Angeles sú niektorí z najmenej 10 zranených v kritickom stave. Desať ľudí zomrelo priamo na mieste činu.

Streľbu polícii ohlásili v sobotu okolo 22.20 h miestneho času, krátko po ukončení miestnych osláv príchodu čínskeho nového roka, na ktorých sa zúčastnili tisíce ľudí. Na mieste zasahovali desiatky policajtov, ktorým asistovali hasiči a hliadkovacie vrtuľníky.

Svedkovia tvrdia, že útok spáchal strelec ozbrojený automatickou, respektíve poloautomatickou zbraňou, ktorý začal strieľať do ľudí v tanečnej sieni, pričom si zbraň opakovane nabíjal.

Bližšie informácie neboli bezprostredne známe. Polícia uviedla len to, že páchateľ z miesta činu ušiel a nepodarilo sa ho dolapiť ani po niekoľkých hodinách.

#BREAKING There’s been a mass shooting at a Lunar New Year event in Monterey Park — @ABC7 has confirmed at least 9 people are dead, others injured. We’ll have the latest LIVE beginning at 5AM. Standby for updates throughout the morning.



(: @RMGNews) pic.twitter.com/xHtD7BSJNI