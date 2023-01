Žena zastrelila svojho chorého muža, potom sa zabarikádovala v nemocnici

K tragickej udalosti došlo v sobotu v nemocnici AdventHealth v meste Daytona Beach v americkom štáte Florida.

Zadržaná Ellen Gillandová povedala policajtom, že streľbu vopred naplánovali spoločne s manželom, ktorý bol v nemocnici hospitalizovaný so smrteľným ochorením.

Podľa miestnej polície 77-ročný Jerry Gilland utrpel strelné poranenie hlavy, v dôsledku ktorého zomrel, uviedla televízia ABC News.

Páchateľka sa po čine zabarikádovala v manželovej nemocničnej izbe a polícii sa ju podarilo zadržať až po niekoľkohodinovom vyjednávaní. Incident ukončil policajný zásah, počas ktorého polícia použila zábleskový granát.

Wife Ellen Gilland shot and killed terminally ill husband Jerry Gilland at AdventHealth Daytona Beach. Gilland is facing charges of first-degree premeditated murder and aggravated assault with a deadly weapon.https://t.co/RzUOqJcvBw pic.twitter.com/1UoWLIwEn1