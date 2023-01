V Paríži pokračoval protest proti dôchodkovej reforme

Protest, ktorý zorganizovala ľavicová strana La France Insoumise (LFI) a viaceré mládežnícke organizácie, nadviazal na sériu rovnako ladených protestov vo Francúzsku z posledných dní.

Zakladateľ LFI Jean-Luc Mélenchon na proteste obvinil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona zo snáh "všetko komodifikovať" a z toho, že svojou politikou "všetko špiní, všetko znižuje a všetko kvantifikuje".

More than a million people marched through French cities to protest the government's plans to raise the retirement age by 2 years from 62 to 64 #protest #France #Paris #Macron pic.twitter.com/jmJWA2RcHx