Ankara odsúdila protestné akcie v Štokholme vrátane pálenia Koránu

"Čo najdôraznejšie odsudzujeme odporný útok na našu svätú knihu... dovoliť pod rúškom slobody prejavu tento protiislamský čin, ktorého terčom sú moslimovia a ktorý uráža naše posvätné hodnoty, je úplne neprijateľné," uviedlo turecké ministerstvo zahraničných vecí.

Turecký rezort diplomacie vydal takéto vyhlásenie po tom, ako krajine pravicový dánsko-švédsky politik Rasmus Paludan pálil Korán neďaleko budovy tureckého veľvyslanectva v metropole Štokholm.

Rasmus Paludan, a far right racist politician has burnt the Quran publicly in Sweden.



This is how muslim world is provoked first repeatedly and when retaliation is made, muslims are blamed and termed with different kind of accusations and terms.#Sweden #SwedenTurkey #Quran pic.twitter.com/AgVJ31acQT