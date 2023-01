Účastníkom referenda sa pri hlasovaní odporúča nasadenie respirátora

Vo volebnej miestnosti by si mali ľudia prekryť horné dýchacie cesty, najlepšie respirátorom. Odporúča to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v rámci súboru rád k sobotňajšiemu referendu. Radí tiež dodržiavať odstupy či používať dezinfekciu.

"Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie ochorenia COVID-19 a chrípkovej sezóny znižovať riziko šírenia respiračných ochorení (COVID-19, chrípka, chrípke podobné ochorenia a podobne)," ozrejmila hovorkyňa úradu Daša Račková.

Členovia volebných komisií by mali podľa ÚVZ vo volebných miestnostiach uverejniť oznam pre voličov o odporúčaní dodržiavať základné hygienicko-epidemiologické opatrenia. Mali by tiež zabezpečiť dezinfekciu rúk pred vstupom do volebnej miestnosti, ako aj na stoloch pre členov komisie.

Úrad tiež radí predísť zhromažďovaniu osôb na jednom mieste. "Zabezpečte vo volebnej miestnosti len potrebný počet voličov v jednom okamihu," uviedol. Dôležité je aj pravidelné vetranie, dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek aj písacích potrieb. "Písacie potreby dezinfikovať po každom použití voličom, nezdieľať písacie potreby medzi sebou," zdôraznili odborníci.

Voličom úrad pred vstupom do miestnosti odporúča prekryť si horné dýchacie cesty a vydezinfikovať ruky. "V prípade, že pred vstupom do volebnej miestnosti nebude k dispozícii dávkovač dezinfekcie, použite vlastnú," doplnil.

Pri čakaní v rade radí dodržiavať dostatočný sociálny odstup. "Ak je vo volebnej miestnosti veľa ľudí, počkajte pred ňou, aby v nej bol len potrebný počet voličov," podotkli odborníci. Odporúčajú tiež používať vlastné písacie potreby a po odchode z volebnej miestnosti taktiež vydezinfikovať si ruky.

V prípade, že je volič v povinnej domácej izolácii pre ochorenie COVID-19 a požiadal o vyslanie špeciálnej volebnej komisie, mal by si pred jej príchodom prekryť horné dýchacie cesty respirátorom a vydezinfikovať si ruky. Použiť by mal vlastné písacie potreby.