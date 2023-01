Referendum prebieha bez problémov, fungovať by mali všetky komisie, tvrdí Orosz

Referendum zatiaľ prebieha bez problémov, fungovať by mali všetky okrskové volebné komisie. Na brífingu to uviedol predseda štátnej volebnej komisie Ladislav Orosz.

"Nemáme v súčasnosti žiadnu informáciu, že by bol niekde problém. Všetky komisie by mali riadne fungovať a referendum prebieha tak, ako by malo," povedal Orosz.

O špeciálne hlasovanie požiadalo 176 voličov. Zo 79 utvorených špeciálnych komisií funguje 66. "Podľa informácií z okresov, 13 špeciálnych komisií nezačalo činnosť, lebo žiaden z voličov o špeciálne hlasovanie nepožiadal," vysvetlila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová.

Výpadky elektriny, ktoré sú v niektorých okresoch, by podľa nej nemali narušiť priebeh referenda. "Ak by sa situácia nevyriešila do večerných hodín, budeme informovať o postupe," dodala. Ak by niektoré okrsky nemohli pre výpadky energie fungovať a muselo by sa v nich hlasovanie prerušiť, hlasovanie by sa tam predlžovalo.

O hlasovanie poštou požiadalo rezort vnútra 75 voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. Hlasovalo 62 z nich. V rámci Slovenska požiadalo o hlasovanie poštou cez 700 ľudí. "Nevieme povedať, koľko návratných obálok sa vrátilo, lebo lehota vypršala včera a obálky ležia na príslušných obciach," vysvetlila Chmelová.

Na Slovensku sa koná deviate referendum v histórii samostatnej SR. Týka sa zmeny Ústavy SR. Hlasovacie miestnosti sú otvorené do 22.00 h.

Ľudia sa v referende môžu vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR.