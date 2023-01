Referendum ONLINE: Svoj hlas už odovzdali Pellegrini aj Fico, priebeh je zatiaľ pokojný

Po vyslovení nedôvery kabinetu Eduarda Hegera (OĽaNO) prebehli rokovania o predčasných voľbách. Tie vyústili do uskutočnenia referenda týkajúceho sa zmeny ústavy, ktorá by mala umožniť, aby sa predčasné voľby mohli konať.

Aby bolo referendum platné, je potrebné, aby sa ho zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a viac ako polovica z nich musí zakrúžkovať odpoveď „áno“ alebo „nie“. Situáciu počas prebiehajúceho referenda sledujeme online.

12:53 BRATISLAVA: Polícia zatiaľ v Bratislavskom kraji neeviduje žiadne incidenty ani narušenia verejného poriadku v súvislosti so sobotňajším referendom.

12:52 REFERENDUM: S otázkami o referende sa môžu občania obrátiť na informačné linky Ministerstva vnútra (MV) SR. Zavolať môžu do 22.00 h. Telefónne čísla sú 02/48592317 a 02/48592312.

12:29 PELLEGRINI: V referende už odhlasoval aj líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Svoj hlas odovzdal na Gymnáziu Grosslingová v Bratislave. Zároveň vyzval ľudí, aby využili svoje ústavné právo.

12:15 REFERENDUM: O možnosť hlasovať v sobotňajšom referende prostredníctvom prenosnej volebnej schránky požiadalo v Banskej Bystrici 120 ľudí. Sú medzi nimi i väzni či pacienti hospitalizovaní v nemocniciach na území mesta.

11:41 REFERENDUM: Ak volič nemôže sám hlasovať, či už pre zdravotné postihnutie, alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, môže mu pomôcť iná osoba, nesmie to však byť člen okrskovej volebnej komisie. Takýto volič musí svoju situáciu oznámiť pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii.

11:07 REFERENDUM: V sobotnom referende môžu hlasovať aj ľudia v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19. Mali o to požiadať do piatka (20. 1.). K nahláseným voličom majú prísť členovia špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou.

10:52 NITRA/TRNAVA: Všetky volebné miestnosti v krajských mestách Nitra a Trnava sa v sobotu na hlasovanie v referende otvorili načas a bez problémov. Volebné komisie pre referendum zatiaľ nezaznamenali žiadne problémy.

10:43 REFERENDUM: Referendum zatiaľ prebieha bez problémov, fungovať by mali všetky okrskové volebné komisie. Na brífingu to uviedol predseda štátnej volebnej komisie Ladislav Orosz. Viac z jeho prejavu sa dočítate na tomto odkaze.

10:13 REFERENDUM: Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, môže požiadať okrskovú komisiu o prenosnú volebnú schránku.

9:55 TRENČÍN/ILAVA: Všetky volebné miestnosti v okresoch Trenčín a Ilava sa v sobotu na hlasovanie v referende otvorili načas. Doposiaľ okresné volebné komisie (OVK) pre referendum nezaznamenali žiadne problémy.

9:22 FICO: Líder Smeru-SD Robert Fico odovzdal svoj hlas v referende v sobotu ráno. Zdôraznil, že zmena Ústavy SR je jedinou cestou k predčasným voľbám. Referendum iniciovala opozícia na čele so Smerom-SD.

Na snímke člen folklórneho súboru z Martoviec tradične v kroji vhadzuje obálku z hlasovacím lístkom do volebnej schránky v sobotu 21. januára 2023 v Martovciach, okres Komárno. Foto: TASR/Milan Drozd

9:13 BANSKÁ BYSTRICA: Na území Banskobystrického samosprávneho kraja otvorili v sobotu ráno všetky volebné miestnosti načas, a to aj v obciach, ktoré sú pre pretrvávajúcu energetickú kalamitu bez elektrickej energie.

9:11 REFERENDUM: Vo volebných miestnostiach treba mať platný občiansky preukaz. Hlasovať sa dá aj mimo miesta trvalého bydliska, na to ale volič potrebuje hlasovací preukaz. O ten mohol požiadať najneskôr do piatka (20. 1.). V sobotu už sa vybaviť nedá.

8:55 PREŠOV/KOŠICE: Všetky hlasovacie miestnosti v okresoch Prešov a Košice otvorili načas, úvod sobotňajšieho referenda bol bez komplikácií. V prešovskom okrese sa v sobotu hlasuje v 220 okrskoch.

8:33 ŽILINA: V Žiline sa dnes o 7.00 h otvorili všetky hlasovacie miestnosti a začalo v poradí už deviate celoštátne referendum.

8:32 REFERENDUM: Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Inak mu hrozí pokuta.

8:09 MALACKY: Všetkých 12 okrskových komisií v Malackách otvorilo v sobotu ráno hlasovacie miestnosti načas. Mestský úrad Malacky vydal 46 hlasovacích preukazov. Štyria voliči požiadali o špeciálny spôsob hlasovania. Evidujú tri hlasovacie lístky poštou (zo zahraničia) - dva z Veľkej Británie a jeden z Portugalska.

8:00: MIESTNOSTI: Všetky volebné miestnosti otvorili v sobotu ráno načas, priebeh referenda je zatiaľ pokojný.

7:04 REFERENDUM: V miestnosti dostane volič jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo „nie“. Odpovedať bude na otázku, či súhlasí s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Viac informácií ohľadom toho, ako sa dnes volí, nájdete na tomto odkaze.

6:31 POLÍCIA: Polícia prijala opatrenia na zabezpečenie hladkého priebehu referenda, aby nedochádzalo k narušovaniu verejného poriadku. Viac nájdete tu.

6:30 PREZIDENTKA: Prezidentka sa na referende nezúčastní, rešpektuje rozhodnutie každého. Viac informácií nájdete tu.

6:28 HEGER: Snaha o referendum z dielne opozície je spôsobom, ako sa čo najrýchlejšie dostať k moci a zastaviť tak očistu justície, polície i prokuratúry. V rozhovore pre TASR to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). Viac sa dočítate na tomto odkaze.