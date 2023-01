Tragická nehoda: Staršia pani zišla z cesty a narazila do stromu

Policajti boli dnes dopoludnia privolaní k vážnej dopravnej nehode v meste Trnava, po ktorej krátko na to zomrela 79-ročná pani. „Podľa prvotných informácií malo, na križovatke ulíc Študentská a Š. C. Parráka, dôjsť k stretu dvoch osobných áut Peugeot a Škoda. Staršia pani na aute Peugeot po náraze zišla vľavo mimo cestu a nakoniec narazila do stromu,“ uviedla Zlatica Antalová z oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ Trnava.

Po nehode ju vo vážnom stave museli záchranári urýchlene previezť do nemocnice, kde žiaľ svoj boj o život prehrala. Policajti podrobili vodičku Škody dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom.