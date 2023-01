Doležal: Zverejníme zápisnicu zo znovuvyhodnotenia súťaže na mýtny systém

Potom bude nasledovať právoplatnosť tohto rozhodnutia. Informoval o tom na sociálnej sieti s tým, že novinkou sú rokovania s medzinárodnými poskytovateľmi mýtneho systému. Ide o Európsku službu elektronického mýta (EETS), ktorá vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady schválenej z roku 2004.

Rezort dopravy podpísal zmluvu zatiaľ s dvomi poskytovateľmi EETS, so spoločnosťou Telepass a Toll4Europe, uviedol Doležal. "Mal by nasledovať Eurowag, čiže robíme to, čo sme avizovali. Čím viac dopravcov a čím skôr preklopíme na medzinárodný mýtny systém EETS, tým skôr a tým prudšie budú klesať náklady, ktoré máme dnes na prevádzku mýtneho systému. Pripomínam, ten cieľ je stále pod 20 percentami priemerných nákladov v roku 2023," priblížil.

Doležal dodal, že otázky okolo mýta zaujímajú širokú verejnosť, pričom námietka od uchádzača je legitímna vec. "Máme Úrad pre verejné obstarávanie, aby sa s tou námietkou vysporiadal, ja to nespochybňujem, je to legitímne právo uchádzačov dávať námietky. Dôležité je, aby sa tieto námietky nezneužívali," dodal.

V súvislosti s námietkami k zverejneniu zmlúv dodal, že rezort zverejní informácie vtedy, keď to bude môcť zverejniť. Jednou z posledných námietok bola od Únie autodopravcov Slovenska, ktorá navrhla, aby Najvyšší kontrolný úrad SR prešetril dodatok k zmluve na poskytovanie mýtneho systému. Uvažovali, či nie je zbytočne predražený a či sa zamestnanci Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) nedopustili protiprávneho konania.

Dodatok k zmluve na mýtny systém podpísala NDS vlani v decembri so spoločnosťou SkyToll, ktorá mýtny systém prevádzkuje.